Valentino Losito presenta “Zitti Zitti, Piano Piano” (SECOP edizioni)

Terzo appuntamento con la Rassegna UN CAFELATTE DI STORIE, una iniziativa dedicata alla promozione della lettura, con la presenza del giornalista Valentino Losito che dialogherà con Carlo Sacco e Mariella Medea Sivo sul suo ultimo lavoro editoriale ZITTI ZITTI, PIANO PIANO - Storie, personaggi, musiche e leggende della Controra, pubblicato dalla SECOP edizioni di Corato.Il libro è uno scrigno prezioso di racconti, aneddoti, storie, reminiscenze classiche ed esperienze quotidiane, vissute durante la "controra", all'ombra delle mura domestiche, quando la canicola è fiamma e fuoco per pensieri vaganti in cerca di libertà. Non a caso, Marcello Veneziani, sapiente e magnifico prefatore del libro, parla di "viaggio": «Ho detto viaggio nella controra ma è un ossimoro, è come dire muoversi intorno al regno della stasi, pellegrinaggio nell'inerzia. Questo libro è un viaggio nel sud, di pomeriggio in pomeriggio, d'estate in estate (...) E tutto si fa mito, favola, leggenda tra il frinire assordante delle cicale e il silenzio di un tempo antico che sembra non passare mai...».Valentino Losito è nato nel 1956 a Bitonto. Ha lavorato per 25 anni alla Gazzetta del Mezzogiorno, dove è stato capo servizio di politica interna e poi vice caporedattore centrale. Dal maggio del 2013 a ottobre 2017 è stato presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, di cui era stato segretario dal 2007 al 2010. Attualmente è consigliere nazionale dello stesso Ordine.L'evento è organizzato in collaborazione con la Fidapa BPW Italy - Sezione di Corato, con il Rotary Club di Corato e con la casa editrice SECOP.L'appuntamento è per venerdì prossimo 23 febbraio, con inizio alle ore 19.00, presso la saletta interna del RISTOBAR CAFELATTE.