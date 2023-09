Sabato doppio incontro ad Open: "Fabriano AllAround" e il poeta Nguyen Chi Trung

Sabato 23 Settembre a partire dalle 16 presso(via castel del Monte 139 Corato) ci sarà il secondo appuntamento con il Festival del Disegno. Si inizia con il laboratorio di disegno tenuto da Massimiliano di Lauro al termine dello stesso (alle 18:30) ci sarà l'incontro, organizzato da, con il poeta vietnamita Nguyen Chi Trung. L'incontro sarà un laboratorio sulla parola, sull'esperienza di scrittura, un modo per entrare nel mondo dello scrittore. A tradurre l'incontro ci sarà la professoressa Luisa Varesano; la partecipazione è gratuita.Massimiliano di Lauro nasce a Trani, nella provincia barese, nel 1984 dove ancora vive. Dopo la laurea in design presso il Politecnico di Bari si avvicina all'illustrazione. I suoi albi illustrati sono tradotti in sei lingue. Ha pubblicato su riviste italiane e straniere come Boston Globe, Variety, Corriere della Sera, Il Foglio e collaborato con T-Brand studio (New York Times). Dal 2016 è character designer e art director per lo studio di animazione La Testuggine con cui ha realizzato vari cortometraggi. Nel 2017 partecipa alla mostra "Girogriotondo / Design frochildren" che si è tenuta presso la Triennale di Milano, una selezione del design per bambini dal '900 ad oggi. Ha pubblicato, tra gli altri, Il mio primo viaggio (Logos, 2013), Cieli bambini (Secop), Mi piace Spiderman... e allora? (Settenove), Mamma cerca casa (Ed. Paoline), Ago. Storia di un capitano (Biancoenero). Tra i clienti più importanti:arilla - Variety - T Brand Studio / New York Times - The Boston Globe - Jacobin - Il Corriere della sera - Umbro - Kipling - La Testuggine - Settenove - FatatracNato in una città sulla costa nel Vietnam del sud, è cresciuto a Saigon. Grazie a una borsa di studio, Chi Trung si è trasferito in Germania negli anni '60 per studiare filosofia, matematica e meccanica applicata. Fino al 1996 ha lavorato come ingegnere. Vive a Stoccarda e scrive poesie sia in tedesco che in vietnamita. A volte fa calligrafia o traduce poesie in lingua vietnamita (Shakespeare, Leopardi, Hölderlin, Rimbaud, Baudelaire, Dickinson). È riconosciuto come uno dei grandi poeti viventi del suo paese, l'unico esponente della sua generazione. Nel 2013 è uscita una raccolta dei suoi testi poetici a Saigon in sette volumi. In Italia sono finora pubblicati: Venti (Samuele, 2014, esaurito), Elegie al futuro poeta (InternoPoesia, 2018) e Poema freddo (transeuropa, 2020). Ha partecipato a vari festival internazionali di poesia in tutto il mondo dal 2004. Sarà un laboratorio sulla parola, sulla sua esperienza di scrittura, un modo per entrare nel mondo di uno scrittore.