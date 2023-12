L'associazione Fos Corato e Secop discutono della "Rivoluzione Silenziosa della Parola"

Si terrà a Bari, sabato 16 dicembre 2023, presso la Sala Convegni del Museo Civico di Bari (Strada Sagges, 13), alle ore 16:00, un incontro di grande attualità: La rivoluzione silenziosa della parola.Considerando il sopravvento dell'atto violento sul dialogo, la desolazione del confronto che si risolve in rissa, la lenta eppure inesorabile frammentazione della parola, spesso archiviata in monosillabi, o sostituita dalle icone quotidianamente, è necessario dare un nuovo ruolo alla parola piena, quella che definisce, determina, chiama, nomina, identifica, agisce. Quella che ci rende umani."Si ritorna alla Parola per cercare la strada per un Nuovo Umanesimo" sostiene, infatti, l'Associazione Culturale FOS, promotrice dell'iniziativa insieme alla SECOP edizioni, invitando a riflettere sulla necessità di ritornare a fondare le relazioni umane sulla parola offerta, proposta, scritta, scambiata.Si parlerà di un nuovo umanesimo come rinascita dell'uomo capace di proiettarsi oltre il presente.L'incontro muoverà le fila da progetti editoriali importanti come le riviste letterarie: CORRELAZIONI UNIVERSALI e NEDA, fondate sul pluralismo dialettico dei diversi contributi. A dare man forte al bisogno della parola come antidoto al gesto selvaggio e spietato si parlerà anche della nuova idea della Associazione FOS di dare vita alla Scuola di Formazione Editoriale, denominata LA TRIDIMENSIONALITÀ DELLA PAROLA.Si potrebbe affermare che si tratti proprio di una scuola che mancava, concepita come un ambiente di apprendimento che orbita attorno alle tre dimensioni fondamentali della comunicazione: la parola scritta, la parola letta e la parola digitale, per prepararsi alle nuove professioni nell'editoria, nel contesto della trasformazione digitale.La scuola che mancava ora c'è: i corsi partiranno nel 2024 e si svolgeranno sia in presenza che a distanza.Per informazioni basta inviare una mail all'indirizzo associazioneculturalefos@gmail.com.Il programma dell'incontro.SALUTI:Peppino Piacente - editore, direttore responsabile Rivista CORRELAZIONI UNIVERSALICardenia Casillo - presidente Fondazione Vincenzo CasilloINTERVENTI PREORDINATI:Francesco Bellino - professore ordinario di Filosofia morale, Etica della comunicazione e BioeticaAngela De Leo - scrittrice, poetessaPiero Ricci - giornalista - Presidente Ordine dei Giornalisti di PugliaEnzo Quarto - giornalista - scrittoreGianluca Simonetta - straLABINTERVENTI SUL POSTO DEI REDATTORI DELLA RIVISTADurante l'incontro è previsto l'annuncio dei vincitori del contest: CONTESTI - FOTOGRAFIA NARRATAMODERA:Raffaella Leone - p. r. SECOP edizioniInfo: 347 8842479