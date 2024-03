"Un Cafelatte di Storie": domani il quarto appuntamento dedicato alla poesia

Il Bar Cafelatte di Corato è pronto ad accogliere il quarto appuntamento della rassegna "Un Cafelatte di Poesie", un evento imperdibile per gli amanti della poesia e della cultura.La serata, in programma per il prossimo 25 marzo sarà dedicata alla presentazione di tre libri di poesie di altrettante autrici di talento. Angela De Leo presenterà il suo "Passi", Federica Nolasco, proveniente da Trani, proporrà il suo "Dappertutto Stare", mentre Rosanna Achille, di Andria, svelerà il suo "Impressione... Versi Nascenti".A moderare l'evento sarà il giornalista di CoratoViva, Stefano Procacci, che guiderà il pubblico attraverso le emozionanti pagine di queste opere poetiche.Angela De Leo: Nata a Bitonto, ha insegnato Lettere nella Scuola Secondaria di Primo grado e per oltre trent'anni è stata anche formatrice per i Concorsi di reclutamento nelle scuole di ogni ordine e grado e per dirigenti scolastici. Scrive da quando era appena adolescente e pubblica, da circa sessant'anni, racconti, libri di poesie, romanzi e saggi di critica letteraria. Dal 2004 dirige la collana di poesia e narrativa "I Girasoli" della SECOP edizioni.. Ha pubblicato oltre 20 sillogi di poesie in lingua italiana, serba e rumena: un libro di racconti, due romanzi, di cui uno è una trilogia ancora da completare: recensioni, prefazioni e postfazioni ai libri di Autori italiani e stranieri. Ha nuovi progetti editoriali (saggistica. poesie, romanzo) già in cantiere: Della sua opera hanno scritto numerosi critici su riviste letterarie e quotidiani, e parlato anche in tv e radio. Ha ricevuto prestigiosi premi letterari in Italia e all'estero. Ha da poco compiuto ottanta primavere, ma è intenzionata a scrivere fino "all'ultimo respiro".Federica Nolasco, proveniente da Trani, esordisce con un'opera sorprendente per la sua struttura, forma e contenuto. Il suo "Dappertutto Stare" promette di sconvolgere e far riflettere il lettore, offrendo una prospettiva unica sulla scrittura, la poesia e le emozioni umane.Rosanna Achille, andriese di nascita, presenterà "Impressione... Versi Nascenti", un'opera che si distingue per la sua freschezza e originalità, conquistando i lettori con la sua voce poetica unica.Tutti e tre i libri sono editi da Secop, casa editrice di riferimento nel panorama culturale locale e non solo.Non mancate a questo straordinario evento, dove la poesia si fa voce e i libri si trasformano in esperienze indimenticabili.