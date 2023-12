In giornata ci sarà ufficialmente la consegna delle chiavi della "Torre Palomba" a If in Apulia APS, come parte del progetto selezionato in risposta al bando "Luoghi Comuni". Un momento che rappresenta un passo significativo verso la creazione di uno spazio inclusivo e multifunzionale che risponde alle esigenze della comunità.Il progetto è stato sviluppato da If in Apulia rispondendo contemporaneamente alle sfide moderne e alle necessità della comunità locale."Torre Palomba", con la sua architettura distintiva e la sua posizione strategica, simboleggia un punto di incontro e un luogo di coesione sociale. Con la consegna delle chiavi, si apre ufficialmente un nuovo capitolo nella storia di questo luogo, che ora sarà plasmato e animato dalle attività e dalle iniziative di If in Apulia APS.Il progetto, finanziato attraverso il bando "Luoghi Comuni" indetto da Arti Puglia, prevede due anni di attività.La consegna delle chiavi avverrà alle 11:00 di oggi 20 dicembre alla presenza del Sindaco, dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Luisa Addario, del Dirigente dell settore Lavori Pubblici, Antonio Cacosso, del dirigente del settore Politiche Giovanili, Pippo Sciscioli, dei soci dell'associazione If In Apulia APS e di tutti coloro che vorranno partecipare.Per l'occasione sarà piantato un albero.