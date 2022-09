L'assocoazione di promozione sociale "If in Apulia", attiva sul territorio di Corato nella promozione di attività volte al sostegno dei giovani attraverso il laboratorio urbano(consistente nell'offerta di spazi adeguati e confortevoli per lo svolgimento di attività di studio e lavoro), è risultata vincitrice del bando regionale- Avviso 101, rivolto ad organizzazioni giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale, all'interno dello spazio pubblico dia Corato.Il progetto prenderà il nome "Torre Palomba - Seminiamo intrecci" in quanto verranno posti i presupposti affinché Torre Palomba sarà spazio creativo per il quartiere, la città e per gli escursionisti di passaggio. Un'infrastruttura di sviluppo permanente, legata ai temi della natura e della sostenibilità.Saranno creati perciò: unper la coltura e la produzione agricola co-partecipata; unper lo sviluppo e la promozione di attività legate a turismo, sport e cultura; un, spazio per produzione e diffusione artistica; una, piattaforma di progettazione multi-stakeholder e promozione del lavoro di rete;con partecipazione attiva di un soggetto nell'apprendimento.La gestione sarà co-organizzata con gli attori partner del progetto e non solo, in modo che lo spazio possa essere sentito come un bene comune in cui tutta la cittadinanza sarà chiamata ad essere parte attiva.I partner di progetto che direttamente saranno coinvolti sono: Archeoclub sezione di Corato, Cinovia, Ecoteca APS, La Mancha, Gocce Nell'Oceano ETS, l'Ente Parco dell' Alta Murgia, CapitalSud APS, Associazione Imprenditori Coratini, Fedeli alla Vigna, Fondazione Casillo, La Fabbrica, Free Walking Tour Bari, Harambè, istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi", istituto comprensivo "Cifarelli-Santarella".Il procedimento di affidamento dello spazio sarà perfezionato in sede di co-progettazione tra ARTII, If in Apulia e Comune di Corato; al termine del quale, saranno attivate fattivamente le iniziative progettuali tese a«Il progetto presentato è il frutto della co-partecipazione di diversi attori del territorio, che ha raccolto le istanze del quartiere e non solo per rendere Torre Palomba, struttura all'interno di un quartiere che conosciamo molto bene nella sua dimensione sociale e urbana, quanto più inclusiva possibile» hanno sottolineato dall'. «Abbiamo inoltre scelto in via preliminare dei partner strategici ma ad essi si aggiungeranno altri, grazie proprio al Community-Lab. Sentiamo una grande responsabilità: rigenerare uno spazio ricco di storia per restituirlo ad una comunità priva di servizi aggregativi e creativi di prossimità.Sicuramente un processo complesso, nel quale avremo bisogno di tutto il sostegno della comunità coratina e non».Sofddisfazione è stata espressa dall'assessore comunale alle politiche giovanili: «Sono molto felice di poter partecipare alla rinascita di Torre Palomba, un luogo strategico per la nostra comunità, un ponte tra la murgia e il centro cittadino che potrà restituire agli abitanti dei dintorni e ai cittadini tutti la possibilità di aprire i confini della loro socialità e delle loro relazioni. Abbiamo bisogno di ponti, infatti. Ora più che mai».Per il Sindaco di Corato«Finalmente in unna zona residenziale, a Torre Palomba, si apre un nuovo centro di socialità, il cui punto di forza sarà il coinvolgimento dei residenti e del mondo giovanile. È importante il coinvolgimento delle realtà associative del territorio, in un'ottica di apertura e di cooperazione».