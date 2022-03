Luoghi Comuni, un Open Day per presentare lo spazio di Torre Palomba

Lunedì prossimo, 7 marzo, alle ore 16:00 presso Torre Palomba ci sarà uno speciale Open Day per presentare lo spazio e illustrare il bando Luoghi Comuni per cui l'immobile è candidato.All'Open Day, oltre allo staff di Luoghi Comuni, parteciperanno Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato con delega alle politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, Assessore alle politiche giovanili Regione Puglia, Antonella Varesano, Assessore alla qualità urbana e Felice Addario, Assessore alla Città Solidale del Comune di Corato.Il bando, che scade il 29 marzo 2022, è rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico.Ulteriori e più dettagliate informazioni sono disponibili sul sito https://luoghicomuni.regione.puglia.it/spazi/torre-palomba/