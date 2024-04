Torre Palomba, al via il progetto "Seminiamo Intrecci"

9 foto Parte il progetto "Torre Palomba – Seminiamo Intrecci" a Corato

Un progetto ambizioso, che ha cambiato il volto di uno dei punti storici della città di Corato, rendendolo vivo, dando un nuovo volto né una nuova attività ad un luogo in disuso da troppi anni. È stato inaugurato ieri, con una grande festa durata tutta la giornata, quello che si proporrà di essere, almeno per i prossimi due anni, il polo attrattivo per le migliaia di persone che abitano il quartiere di, che conta circa 5000 persone nella stagione invernale, ben 10000 abitanti nella stagione estiva.Il progetto "Torre Palomba – Seminiamo Intrecci", si propone di rivitalizzare un'intera zona della città, cone attività assolutamente trasversali, adatte a tutte le fasce d'età e inclusive. L'inaugurazione di ieri è stata un po' il manifesto di ciò che Torre Palomba sarà per i prossimi due anni, con attività ed eventi che sono perdurati per tutta la giornata, coinvolgendo centinaia di residenti e semplici curiosi.Un lavoro sinergico che ha certamente dato un plus alla città, che adesso ha un polo attrattivo in più per tutti, soprattutto per coloro i quali affermano che "a Corato non c'è".Il progetto è attuato da If In Apulia APS, vincitrice del bando Luoghi Comuni, in collaborazione con Associazione Imprenditori Coratini, Archeoclub Corato, Cinovìa – centro cinofilo escursionistico, Comitato di Quartiere, Ecoteca Lab APS, Free Walking Tour Bari, Gocce nell'Oceano Onlus, Parco dell'Alta Murgia, CapitalSud APS, Istituto Comprensivo "Cifarelli – Santarella", Fedeli alla Vigna, Fondazione Vincenzo Casillo, La Fabbrica, Istituto Comprensivo "Tattoli – De Gasperi", Harambee Onlus, La Mancha Ruvo. Si tratta di un'iniziativa promossa da Regione Puglia – Dipartimento Politiche Giovanili in collaborazione con A.R.T.I. e sostenuto dal Comune di Corato – Assessorato alla Città Internazionale e cultura giovanile.