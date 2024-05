Primi passi in Sicurezza tutte le scuole premiate

Si è svolto oggi questa mattina nel chiostro comunale di Corato l'evento conclusivo della prima edizione del Progetto " I primi passi in sicurezza",organizzato dall'Associazione Salute e Sicurezza, i cui protagonisti sono stati i bimbi delle classi seconde delle scuole primarie di corato, ai quali è stato proposto esame baropodometrico per analisi del piede ed eventuali dismorfie del piede .Tutto ciò si è potuto concretizzare grazie alla condivisione e presenza attiva della Famiglia Scaringella Corgom- Wellness evolution.A guidare la giornata è stato l'entusiasmo dei bimbi e la loro gioia di partecipare ad un concorso "Le orme artistiche" e di ritirare il premio e dei buoni da utilizzare a favore degli alunni dei vari istituti donati dalla famiglia Scaringella. I bimbi hanno creato e sviluppato degli elaborati fantasiosi ,colorati ,originali che emulavano le loro impronte ed hanno compreso quanto sia importante avere dei piedi sani per camminare lungamente insicurezza .Nei mesi scorsi gli specialisti, il Dott.re Savino Mastrorillo, esperto in medicina fisica e riabilitativa, e la Dott.ssa Annapia Carenza, fisioterapista, con la preziosa collaborazione dei professionisti socidell'Asssociazione, hanno visitato nelle scuole circa quattrocento bambini (che si sono mostrati collaboranti e per niente timorosi) e hanno riscontrato che quasi il dieci percento dei bimbi presentava il piede cavo ,mentre il 40% il piede piatto.E' stato utile e interessante confrontarsi con alcuni genitori presenti e consigliare dovuti percorsi di correzione.Come riferisce il presidente Roberto Mazzilli " E' fruttuoso far comprendere sin dalla giovane età quale sia l'importanza da attribuire alla salute ponendo attenzione alle corrette e sani abitudini del quotidiano .Guardiamo al futuro dei nostri bambini"