Corato, inaugurato l’eco-compattatore Mangiaplastica, un assist all’ambiente e alle tasche dei cittadini

Social Video 54 secondi Inaugurato l'eco compattatore a Corato

Un macchinario in grado di inghiottire sino ad una tonnellata di bottiglie PET, un toccasana per l'ambiente e per i risparmi dei nostri concittadini. Questa mattina, attorno alle 11:00, è stato ufficialmente attivato l'mangia plastica. Fornito dae affidato alla gestione ordinaria della(che provvederà a smaltire il compattatore quando pieno), il macchinario, è stato acquistato con i fondi promossi dal Decreto "Mangiaplastica" (circa 25 mila euro il costo del progetto). Il comune di Corato è stato tra i primi, nel 2021, a partecipare al bando del MITE (Ministero della Transizione Ecologica) e ad oggi risulta tra i capifila del progetto, avendo già il macchinario funzionante sul territorio come pochi altri in tutto lo stivale.L'utilizzo del macchinario è davvero semplice: dopo aver inserito la tessera sanitaria nell'apposito slot, lo schermo touch indica i dati del fruitore, con relativi punti accumulati. Dopodiché è sufficiente inserire le bottiglie in plastica (fino a cento per sessione) senza tappo nell'eco-compattatore; ad ogni bottiglia inserita, il cittadino guadagna un punto fedeltà. Tali punti poi potranno essere convertiti in sconti nelle attività convenzionate (ad oggi sono sei, ma il bando è ancora aperto). I tappi andranno conferiti nell'apposito slot, mentre l'inserimento di bottiglie non in plastica PET non darà alcun punto: il rifiuto "sbagliato" verrà comunque "fagocitato" dalla macchina e successivamente scartato in un apposito contenitore interno. Alla raggiunta della capienza massima di rifiuti (circa una tonnellata di plastica compattata del 50% nel volume), la SANB provvederà a svuotare il macchinario. In caso di problematiche di natura tecnica, un numero verde dedicato, che appare sulla schermata touch, andrà in soccorso del cittadino.L'eco-compattatore darà alla città molteplici vantaggi. Oltre a quello più scontato, di natura ambientale, ve ne sono anche altri: in primis, ogni tonnellata di plastica accumulata darà al Comune di Corato un bonus di 400 euro da detrarre alla tassa TARI. Altro aspetto da non sottovalutare poi, i vari benefit che i cittadini potranno sfruttare nelle attività convenzionate, accumulando punti: Maiora, le pizzerie Le Coq e il Tavolaccio, l'azienda di depuratori "Cookin", l'agenzia di comunicazione Medli, Fimus e Pesce Fritto e Baccalà hanno già aderito all'iniziativa e forniranno ai fruitori dell'eco-compattatore sconti ed omaggi.Soddisfatto, Sindaco di Corato, che ha simbolicamente inserito la prima bottiglia nell'eco-compattatore: «Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita di questo progetto, lo staff, la dottoressa Ida Scarpa con l'ufficio preposto, la SANB. Un lavoro di squadra, in sinergia con le attività commerciali ed imprenditoriali che hanno già "detto sì" e a tutti coloro che lo faranno prossimamente. Insieme possiamo essere sostenibili ed educare al rispetto dell'ambiente. In futuro non escludo altri macchinari installati in quartieri diversi».