Eco Compattatore: A che punto siamo?

Eco-Compattatore, capitolo secondo: il famigerato macchinario mangia plastica, annunciato alla fine del 2022 ed installato in Via Aldo Moro, zona Scuola Cifarelli, il 4 luglio, ad oggi è ancora inattivo.Il Comune aveva richiesto ai commercianti della città di partecipare in maniera attiva all'iniziativa, attivando scontistiche per i clienti che usufruivano del servizio.Ad oggi, 13 agosto, dopo 40 giorni dall'effettivo posizionamento, il macchinario è ancora inattivo, dunque non fruibile per i cittadini. A cosa è dovuto questo ritardo? Quanto dovrà aspettare la città di Corato prima di avere (per davvero) il suo Eco-Compattatore?A chi di dovere l'ardua sentenza.