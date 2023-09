Eco-Compattatore, domani l'inaugurazione

Alle ore 10:30 il macchinario, installato all'angolo tra via Paisiello e via Canova nei pressi della scuola Cifarelli, verrà inaugurato

Finalmente ci siamo: a quasi tre mesi (!) dall'installazione dell'Eco-compattatore Mangiaplastica, avvenuta i primi di luglio, domani, 28 settembre, alle ore 10:30 il macchinario, installato all'angolo tra via Paisiello e via Canova nei pressi della scuola Cifarelli, verrà inaugurato.Interverranno:Corrado Nicola De Benedittis - Sindaco di CoratoAntonella Varesano - Assessore alla Qualità UrbanaNicola Toscano - Amministratore Unico SANBAll'inaugurazione saranno presenti le attività che hanno aderito come partner all'iniziativa di riciclo incentivante.Durante l'evento verrà illustrato il corretto utilizzo della macchina Mangiaplastica.