Installato a Corato il nuovo Eco-compattatore Mangiaplastica

In queste ore, nel parcheggio di Via Aldo Moro, nei pressi della scuola Cifarelli, si sta procedendo all'installazione dell'Eco-compattatore Mangiaplastica del Comune di Corato.Con Decreto n.360 del 02.09.2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha provveduto ad approvare il "Programma sperimentale Mangiaplastica", al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, nonché di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l'intercettazione e il riciclo in un'ottica di economia circolare.Il Comune di Corato si è aggiudicato un finanziamento per l'acquisto di un eco-compattatore e ha dato il via ad un progetto di riciclo incentivante, che consiste nell'installazione di un eco-compattatore per la raccolta di bottiglie in PET, il materiale plastico di maggior pregio.Dopo la fase di collaudo che si svolgerà in questi giorni, l'eco-compattatore entrerà effettivamente in funzione dopo il 10 luglio 2023.Le bottiglie in PET, saranno sin dall'origine separate da altri flussi di materiali, compattate, raccolte e trasportate da soggetti autorizzati come per legge e infine riciclate meccanicamente presso impianti autorizzati.Al fine di incentivare tale processo, si intende introdurre una premialità legata al numero di bottiglie conferite. Il cittadino, identificato tramite tessera sanitaria, potrà introdurre nell'eco-compattatore le bottiglie di plastica, una alla volta, e, alla fine di tale operazione, la macchina rilascerà, su richiesta, uno scontrino/coupon con il conteggio dei conferimenti effettuati e dei punti accumulati.L'obiettivo principale è creare una coscienza civica ed ambientale (recuperare bottiglie in PET e non gettarle per strada o altrove) ed una filiera virtuosa con le attività commerciali locali che, attraverso il riconoscimento dello scontrino/coupon rilasciato dalla macchina, consentiranno all'utilizzatore di acquistare beni/servizi a prezzi scontati o vantaggiosi, fidelizzando così nuovi clienti.Per tale motivo è stato pubblicato, sul sito del Comune di Corato, (https://bit.ly/avviso_ecocompattatore) un avviso pubblico rivolto alle attività commerciali del territorio che vorranno aderire a tale iniziativa.Il Comune di Corato promuoverà la partecipazione all'iniziativa da parte delle attività commerciali attraverso la realizzazione di una campagna promozionale anche tramite social con le attività aderenti e le loro proposte."Inizia a concretizzarsi il percorso che l'Amministrazione sta compiendo per rendere Corato "Città Plastic Free". L'eco-compattatore di via Aldo Moro è il primo di una serie di macchine mangiaplastica che verranno installate in città. L'obiettivo è quello di evitare l'abbandono di bottiglie di plastica nell'ambiente, dare un contributo al giusto ciclo di recupero del PET, incentivare i cittadini, soprattutto i ragazzi, con premialità e sconti erogati dalle attività commerciali che aderiranno all'iniziativa. Si sta parallelamente avviando un progetto per eliminare la plastica dalle scuole." Afferma l'Assessore alla Qualità Urbana, Antonella Varesano.