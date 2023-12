Corato si illumina con i falò di Santa Lucia tra i vicoli della città

Nel freddo di dicembre, Corato si riscalda con la festa di Santa Lucia. Le parrocchie e le associazioni, ma anche i privati, si organizzano in ogni angolo della città, per illuminarla con falò che danzano nel buio, creando un'atmosfera magica e romantica.I mercatini, come quelli di Piazza Cesare Battisti, organizzati dalla Parrocchia Incoronata, si schierano in vari angoli della città, offrendo tesori artigianali e prelibatezze gastronomiche che accendono i sensi. Tra le vie addobbate, si respira un'aria di festa e di tradizione.Il cuore di Corato ha la colonna sonora di canti natalizi e di risate gioiose che risuonano tra le vie. Le famiglie si riuniscono intorno ai falò, come i vecchi tempi, scambiandosi sorrisi e racconti, mentre il calore del fuoco scioglie il freddo della notte. Se non fosse per gli smartphone tutti in modalità "camera" per immortalare i momenti di questa serata, sembrerebbe quasi di essere stati catapultati 30/40 anni indietro nel tempo.I mercatini diventano il palcoscenico di piccoli miracoli artigianali, dove oggetti fatti a mano vanno in coraggiosa controtendenza rispetto al grande shop on-line che abbiamo praticamente sempre a portata di mano. I profumi di dolci e leccornie invitano a concedersi un viaggio del gusto, grandi e piccini insieme, a dare umanità ad una società sempre più alienata.Le fiamme dei falò, gli sguardi luminosi e il tepore dell'abbraccio comunitario rendono la festa di Santa Lucia un momento speciale, un incanto che avvolge la città nella magia del Natale. Ma come tutti i fuochi sono destinati ad estinguersi, così anche quest'anno il 13 dicembre è passato velocemente. All'anno prossimo, Santa Lucia!