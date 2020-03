Coronavirus, Conte: «Chiusura delle attività tranne quelle di prima necessità»

Chiusura totale delle attività, garantiti trasporti, apertura dei negozi di alimentari e farmacie.È quanto ha comunicato il presidente del consiglio Giuseppe Conte collegato in diretta Facebook.Il primo ministro ha chiesto «un passo in più» agli italiani.Chiuse tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio ad eccezione di generi alimentari di prima necessità, farmacie e parafarmacia.Chiusi negozi, bar, pub, ristoranti con possibilità di fare consegne a domicilio.Chiusi parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza.Garantiti servizi postali, bancari e tutte le attività del settore agricolo, zootecnico.