Corrado De Benedittis nuovo coordinatore Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, provincia Bari

Nel corso del coordinamento regionale di Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, che si è svolto, questo pomeriggio, nell'aula consiliare del comune di Corato, il sindaco Corrado De Benedittis è stato nominato coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, per l'Area Metropolitana di Bari.Contestualmente, sono stati nominati i coordinatori per le province di Foggia, BAT, Brindisi e Taranto.Il coordinamento è stato presieduto dal sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo, coordinatore regionale e ha visto, tra gli intervenuti, l'ex sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, della direzione nazionale.«Ringrazio Avviso Pubblico e i colleghi sindaci per la fiducia riposta nei miei confronti – dichiara il sindaco Corrado De Benedittis. È un riscontro importante per l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Corato a promuovere cultura della legalità e contrasto alle tante forme di criminalità. Inizierò subito a lavorare sull'intero territorio metropolitano, per continuare il lavoro importante già fatto dall' ex sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, che mi ha preceduto in questo incarico. Ringrazio, allo stesso modo, Michele Abbaticchio, per il costante e prezioso lavoro che svolge, a fianco dei sindaci. È importante fare squadra tra Enti locali, Comuni, Città Metropolitana e Regione. Le criticità che i nostri territori presentano, in tema di criminalità, insicurezza urbana e prassi amministrative, richiedono risposte ferme e condivise, per le quali Avviso Pubblico lavora, da anni».