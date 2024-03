Martedì a Corato la presentazione del bando PROVI

Martedì 2 aprile, alle ore 18.00, presso la Sala Verde del Palazzo di Città, sarà presentato l'avviso pubblico regionale che promuove i Progetti di Vita Indipendente e i Progetti per il Dopo di Noi per persone con disabilità grave, dai 16 ai 66 anni, ai fini di potenziarne l'autonomia nel contesto di vita familiare, sociale, formativo e lavorativo.Il contributo massimo riconosciuto per la realizzazione dei progetti di vita individuali può arrivare sino a 20.000 €. Il Provi 2024 prevede tre finestre durante le quali è possibile presentare le domande: la prima finestra si chiude l'11 aprile alle ore 12.00.Durante l'incontro, interverranno il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Sociali, il Presidente della Consulta Vincenzo Biancolillo, Luigia Sciascia (Responsabile Procedimento dell'Ambito Territoriale), Domenico Marella (consulente Provi), Antonio Spera (Manè Impresa Sociale), Nunzio Calò (Gocce nell'Oceano).L'iniziativa è promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con la Consulta Comunale per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità. La cittadinanza e le associazioni tutte sono invitate a partecipare."Proseguono gli incontri di sensibilizzazione della cittadinanza a questa grande opportunità offerta dal PROVI della Regione Puglia – dichiarano il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. Sino al 2020, a Corato erano solo tre i concittadini a fare domanda. Nel 2023 siamo arrivati ad oltre 40 cittadini con disabilità che hanno avuto l'opportunità di rafforzare i propri percorsi di crescita ed autonomia. Vogliamo proseguire questo impegno fino in fondo."