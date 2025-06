Corteo per Gaza contro il silenzio complice

In risposta alla tragica situazione a Gaza, caratterizzata da incessanti bombardamenti, perdite di vite umane e distruzione, la cittadinanza di Corato si mobilita per dire basta al silenzio.Venerdì 13 giugno 2025, alle ore 19:00, si terrà un corteo pacifico che partirà da Piazza Cesare Battisti e si concluderà in Piazza Vittorio Emanuele. L'iniziativa ha l'obiettivo di chiedere un cessate il fuoco immediato, la fine delle violenze e dare voce a chi, a Gaza, non può più farsi sentire.Al termine del corteo, in Piazza Vittorio Emanuele, si terrà un'assemblea pubblica aperta a tutti, un momento di confronto e riflessione collettiva su quanto sta accadendo. La piazza sarà uno spazio plurale, pacifico e determinato, in cui saranno ammesse esclusivamente bandiere della Pace, della Palestina e dell'Europa.Invitiamo tutte e tutti a unirsi, a portare la propria voce e il proprio impegno per rompere il muro del silenzio. Oggi tacere significa essere complici.