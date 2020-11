Covid, 168 i positivi a Corato. Due le vittime nel focolaio di Casa Alberta

Sono 168 le persone di Corato attualmente positive al Coronavirus.Lo ha comunicato il sindaco Corrado De Benedittis nel corso di una diretta social. Il primo cittadino, oltre ad annunciare i recenti provvedimenti adottati a contenimento del contagio, come la chiusura di alcune piazze, ha fatto chiarezza anche sulla situazione interna alle residenze socio assistenziali di Corato.In particolare il sindaco ha fatto riferimento alla delicata situazione che si va registrando all'interno della RSSA "Casa Alberta": sono due gli ospiti positivi al Covid che purtroppo sono deceduti.Dei 66 ospiti ancora presenti in struttura, 56 sono positivi di cui 5 sintomatici. Si attende l'esito del tampone per altri 3 ospiti. Su 60 dipendenti, invece, 19 sono positivi.Non è ancora chiaro se nel computo dei 168 positivi annunciati dal sindaco ci siano anche gli ospiti di Casa Alberta.Anche nella casa di riposo Regeneration Home si registra la presenza di un ospite positivo al Covid, già posto in isolamento.Il sindaco ha inoltre ufficializzato i cinque casi di positività tra gli agenti di Polizia Locale, di cui si era saputo soltanto attraverso fonti giornalistiche e ha dato notizia della imminente sanificazione del secondo piano di Palazzo di Città per una riscontrata positività al Covid di un dipendente del Comune che già comunque stava lavorando in modalità agile.