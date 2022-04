Covid in Puglia, 24 decessi registrati nelle ultime ore

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 14 di martedì 29 aprile 2022. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 104480166 test, dai quali sono emersi complessivamente 1053835 casi di positività.345171 Area Metropolitana di Bari209072 Provincia di Lecce155460 Provincia di Foggia139941 Provincia di Taranto98255 Provincia di Brindisi94773 Provincia Bat7832 residenti fuori regione3331 provincia di residenza non nota940173 pazienti si sono negativizzati mentre il bilancio dei decessi è salito a 8253.Le persone attualmente positive in Puglia sono quindi 105409 di cui 596 ricoverati in ospedale (13 in meno rispetto a ieri), compresi i 28 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri).L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 4.69%.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 37593, dei quali 8030 (pari al 21.36%) hanno avuto riscontro positivo.Il dettaglio per provincia:​2915 Area Metropolitana di Bari1370 Provincia di Lecce1336 Provincia di Taranto959 Provincia di Foggia838 Provincia di Brindisi498 Provincia Bat91 casi di residenti fuori regione23 casi di provincia in via di definizioneIl computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi stabile a 8253.