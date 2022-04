Covid in Puglia, torna a salire il numero degli attualmente positivi

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 14 di sabato 23 aprile 2022. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 10389472 test, dai quali sono emersi complessivamente 1036240 casi di positività.338993 Area Metropolitana di Bari205929 Provincia di Lecce153303 Provincia di Foggia137197 Provincia di Taranto96291 Provincia di Brindisi93620 Provincia Bat7624 residenti fuori regione3283 provincia di residenza non nota923685 pazienti si sono negativizzati mentre il bilancio dei decessi è salito a 8201.Le persone attualmente positive in Puglia sono quindi 104335 di cui 611 ricoverati in ospedale, compresi i 34 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva.L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 5.56%.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 27475, dei quali 6109 (pari al 22.23%) hanno avuto riscontro positivo.Il dettaglio per provincia:​2141 Area Metropolitana di Bari1071 Provincia di Lecce969 Provincia di Taranto834 Provincia di Foggia620 Provincia di Brindisi393 Provincia Bat62 casi di residenti fuori regione19 casi di provincia in via di definizioneIl computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 8220.