Covid, superata quota 100 positivi in città

Il Covid ha ripreso a camminare con prepotenza anche nella città di Corato, facendo registrare un sensibile incremento di positività al pericoloso virus nell'ultima settimana.Stando a quanto riferito dalla ASL, nel bollettino messo a disposizione di Palazzo di Città, a Corato le persone attualmente positive al coronavirus son 104. Negli ultimi sette giorni sono state contagiate 34 nuove persone e si è registrato anche un decesso, portando a 59 il numero dei morti registrati in città in un anno.Dallo scorso dicembre, i positivi registrati sono stati 2914, di cui guariti 2751. I morti, come si diceva, sono stati 59.