Ivana Lotito
Ivana Lotito
Attualità

Da Corato a Rai 1: Ivana Lotito torna con “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”

La serie viene trasmessa dal 9 marzo in quattro serate da otto episodi

Corato - mercoledì 11 marzo 2026 14.03
Ex giornalista di cronaca nera e ora investigatrice privata: è in queste nuove vesti che Ivana Lotito, attrice coratina, è tornata sugli schermi di Rai 1 con la fiction "Guerrieri – La regola dell'equilibrio".

Diretta da Gianluca Maria Tavarelli e liberamente tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, la serie è stata realizzata interamente in Puglia, tra Bari, Monopoli, Grumo Appula, Giovinazzo e Trani.

Gli otto episodi ruotano attorno ai diversi casi affrontati dal brillante avvocato penalista Guido Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, con l'aiuto dell'ispettore Tancredi, dell'investigatrice privata Annapaola Doria, della sua praticante Consuelo, del segretario Pasquale e dello stagista Toni. È nei panni di Annapaola che Ivana Lotito contribuirà alle indagini che si susseguiranno nelle diverse puntate: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione di una giovane, l'omicidio di una ricercatrice biologa e la vicenda di un vecchio amico, il giudice Larocca, stimato magistrato accusato di corruzione.

Nata a Manfredonia ma residente a Corato già dall'infanzia, Ivana debutta in tv già nel 2006 con "I lacci dei ricordi"; conosciuta dal grande pubblico soprattutto dopo il ruolo di Angela in "Cado dalle nubi", l'attrice coratina vanta un'interessante carriera nel cinema, nella televisione e nel teatro.

In queste nuove vesti Ivana Lotito conferma la sua versatilità e la sua capacità di caratterizzare personaggi complessi, attribuendo loro un marcato spessore psicologico ed umano.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Ivana Lotito
Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città
11 marzo 2026 Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città
AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive
11 marzo 2026 AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive
A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze
11 marzo 2026 A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze
Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia
11 marzo 2026 Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
11 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
Boom di iscrizioni per il Liceo Classico e delle Scienze Umane Oriani di Corato
10 marzo 2026 Boom di iscrizioni per il Liceo Classico e delle Scienze Umane Oriani di Corato
Al via il progetto dell’Ambito Corato–Ruvo–Terlizzi per prevenire l’uso di sostanze e i rischi del web
10 marzo 2026 Al via il progetto dell’Ambito Corato–Ruvo–Terlizzi per prevenire l’uso di sostanze e i rischi del web
Nasce a Corato “Intesa Riformista”, un nuovo laboratorio politico per il centrosinistra
10 marzo 2026 Nasce a Corato “Intesa Riformista”, un nuovo laboratorio politico per il centrosinistra
Variazione orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali di Corato
10 marzo 2026 Variazione orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali di Corato
Un secolo di fede e comunità: quando Corato celebra le sue radici
9 marzo 2026 Un secolo di fede e comunità: quando Corato celebra le sue radici
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.