Da Corato a Rai 1: Ivana Lotito torna con “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”

Ex giornalista di cronaca nera e ora investigatrice privata: è in queste nuove vesti che Ivana Lotito, attrice coratina, è tornata sugli schermi di Rai 1 con la fictionDiretta da Gianluca Maria Tavarelli e liberamente tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, la serie è stata realizzata interamente in, traGli otto episodi ruotano attorno ai diversi casi affrontati dal brillante, interpretato da, con l'aiuto dell'ispettore Tancredi, dell'investigatrice privata Annapaola Doria, della sua praticante Consuelo, del segretario Pasquale e dello stagista Toni. È nei panni di Annapaola che Ivana Lotito contribuirà alle indagini che si susseguiranno nelle diverse puntate: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione di una giovane, l'omicidio di una ricercatrice biologa e la vicenda di un vecchio amico, il giudice Larocca, stimato magistrato accusato di corruzione.Nata a Manfredonia ma residente a Corato già dall'infanzia, Ivana debutta in tv già nel 2006 con "I lacci dei ricordi"; conosciuta dal grande pubblico soprattutto dopo il ruolo di Angela in "Cado dalle nubi", l'attrice coratina vanta un'interessante carriera nel cinema, nella televisione e nel teatro.In queste nuove vesti Ivana Lotito conferma la sua versatilità e la sua capacità di caratterizzare personaggi complessi, attribuendo loro un marcato spessore psicologico ed umano.