Danni alle colture, Piarulli: «Le Regioni siano solerti. Le imprese hanno bisogno di risposte»

Le avverse condizioni climatiche degli ultimi giorni hanno determinato ingenti danni alle coltivazioni in diverse regioni di Italia. La Puglia ha particolarmente risentito delle gelate che hanno inferto un ulteriore colpo all'agricoltura.Da subito il Governo, attraverso le parole del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli si è reso disponibile ad essere vicino al comparto.«Apprezzo in maniera particolare la celere disponibilità manifestata dal Governo nel venire incontro alle necessità del mondo agricolo, fortemente provato dalle gelate degli ultimi giorni. Personalmente solidarizzo con quanti hanno subito danni: non faremo mancare la nostra attenzione» afferma Angela Bruna Piarulli, senatrice del Movimento Cinque Stelle.«Ora tocca alle Regioni la quantificazione dei danni e la definizione delle aree colpiti, così da comunicare al Ministero la declaratoria degli eventi avversi. Il Ministro Patuanelli ha già preso l'impegno di firmare il Decreto che consentirà alle aziende dei territori colpiti l'accesso al fondo di solidarietà nazionale ed altre misure di sostegno. Occorre tuttavia essere solerti per rispondere al più presto alle esigenze di una classe produttiva fortemente danneggiata» continua la parlamentare pentastellata.«Ora più che mai occorre che la sinergia tra Regioni e Governo centrale sia salda. Gli imprenditori del settore, già fortemente colpiti dalla pandemia, hanno bisogno di risposte immediate» conclude la senatrice Piarulli.