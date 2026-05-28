De Benedittis rieletto sindaco di Corato, AIC: «Tradurre gli impegni in politiche concrete»

L'Associazione Imprenditori Coratini si congratula con il Sindaco Prof. Corrado De Benedittis per la riconferma alla guida della città. «Un risultato che chiama ora l'amministrazione comunale a una responsabilità più alta: tradurre gli impegni assunti in campagna elettorale in politiche concrete, con scadenze certe e risultati verificabili.Nel corso del primo mandato, il rapporto tra il comune e il sistema produttivo non è stato all'altezza delle aspettative del comparto imprenditoriale che ha ricevuto attenzione episodica senza un vero approccio strutturato. Questo non può ripetersi.Corato ha un'economia reale (industria, artigianato, commercio, agricoltura) che richiede la massima attenzione.Il nuovo mandato deve cambiare passo: non interventi "spot" ma un programma economico cittadino con obiettivi dichiarati, risorse identificate e tappe di avanzamento precise per l'intera economia di Corato.Su questo l'associazione avanza richieste precise e concrete. Si pensi alle strategie degli assessorati coinvolti a vario titolo nello sviluppo economico della città: si auspicano competenze reali in materia di investimenti e infrastrutture per progettare interventi pianificati e mantenere un rapporto continuativo con le imprese, non deleghe per la gestione dell'ordinario.La commissione consiliare allo sviluppo economico poi, che nel primo mandato ha mostrato una crisi evidente di metodo e di risultati, andrebbe ripensata: le rappresentanze associative siano il primo punto di contatto strutturale con un ruolo riconosciuto e non sporadico nella definizione dell'agenda e nella valutazione delle politiche."Ma non ci limitiamo a chiedere" concludono gli imprenditori."L'A.I.C. si impegna a portare dati: un report periodico sullo stato delle imprese associate, un rapporto pubblico semestrale e un monitoraggio qualitativo sugli impegni assunti dall'Amministrazione"."Proponiamo infine che tutto questo si traduca un minuto dopo la formazione della giunta in un tavolo di lavoro periodico con il Comune e le altre associazioni di categoria dove trasformare le idee in fatti".Le congratulazioni sono sincere. La disponibilità a collaborare, concreta.In attesa di risposta e del primo auspicato incontro, un doveroso augurio al nuovo consiglio comunale, al sindaco e alla nostra città».