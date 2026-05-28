Elezioni 2026 a Corato, Addario è il più votato: «Un risultato collettivo»

Felice Addario si afferma come il consigliere più votato delle elezioni comunali 2026 a Corato. Il rappresentante del Partito Democratico, schierato nella coalizione a sostegno del sindaco rieletto Corrado De Benedittis, ha ottenuto 1.138 voti di preferenza, primeggiando su tutti gli altri candidati alla carica di consigliere comunale.«Sono molto felice di questo straordinario risultato, che però leggo innanzitutto come un risultato collettivo. Senza un ottimo candidato sindaco come Corrado, senza una coalizione ampia e credibile, senza il buon governo realizzato questi anni, questo risultato non sarebbe stato possibile. Così come non sarebbe stato possibile senza il lavoro di una squadra attiva, unita ed appassionata come quella del Partito Democratico con cui abbiamo fatto un lungo ed intenso percorso di coinvolgimento degli attivisti e della cittadinanza. Devo inoltre ringraziare anche il gruppo di lavoro che, gratuitamente, mi ha accompagnato e sostenuto durante tutta la campagna elettorale. Da soli si fa davvero poca strada.Ovviamente credo che questo grande risultato sia anche un riconoscimento del lavoro portato avanti questi anni come assessore alle politiche sociali: non solo per le cose concrete realizzate, ma anche per il metodo con cui abbiamo provato a governare: coinvolgendo servizi pubblici, enti del terzo settore, patronati, parrocchie, cittadinanza attiva.In ogni caso non sono l'unico ad aver conseguito un risultato elettorale significativo. Penso ad esempio a Giuseppe Di Bartolomeo e a Valeria Mazzone. Fra i nuovi eletti, faccio soprattutto i complimenti ai compagni del PD Gennaro Caldara e Filomena Bovino per il loro grande risultato e alla sorprendente Claudia Leo che, in meno di 40 giorni, ha saputo organizzare una "fruttuosa" campagna elettorale. Un augurio di buon lavoro faccio in ogni caso a tutti gli eletti, di maggioranza ed opposizione».«Quello di Corrado De Benedittis è un ottimo risultato, che conferma l'apprezzamento della città sia per il lavoro svolto nel primo mandato, sia per una figura caratterizzata da grande umiltà, capacità di ascolto e volontà concreta di cambiare in meglio le cose. La sua credibilità personale ha contato molto. In queste settimane mi è rimasta impressa la frase di un cittadino incontrato durante il volantinaggio: "Corrado è una di quelle persone a cui affideresti senza esitazione una valigetta con 20 mila euro dentro. Nessuno dubita della sua onestà e del fatto che agisca nell'interesse collettivo e non personale." Credo renda bene l'idea della fiducia che tanti cittadini ripongono in lui.Durante la campagna elettorale abbiamo incontrato centinaia di concittadini, anche distanti da noi dal punto di vista politico, e avevo la sensazione che avremmo vinto al primo turno. Onestamente non mi aspettavo invece che il consenso delle liste sarebbe addirittura stato superiore a quello personale del sindaco, spazzando via ogni rischio di anatra zoppa. È il segnale che la nostra non è una coalizione costruita attorno a un solo leader carismatico, ma un progetto collettivo sempre più strutturato, capace di far crescere nuove classi dirigenti preparate e rappresentative di diversi pezzi della città».«Prima ancora di progettare nuovi servizi ed interventi, il primo impegno sarà monitorare tutte le progettualità già finanziate per fare in modo che vengano realizzate nel più breve tempo possibile. Dall'ex liceo classico a Piazza Parini, dal taxi sociale all'attivazione del centro per adolescenti in Via Meda o a quello di quartiere in Via Tuscolana. Abbiamo in cantiere già tantissime cose e gli uffici sono sotto stress. Il primo impegno non sarà quello di aggiungere, ma quello di sostenere gli uffici nel portare a casa i risultati su cui abbiamo già scommesso.In questi nuovi cinque anni partiamo con due vantaggi rispetto al 2020: non c'è una pandemia in corso e abbiamo ormai consolidato esperienze, visioni e modalità di lavoro che ci permetteranno di ottenere risultati in modo più veloce ed efficace. I problemi della città restano tanti e profondi, e proprio per questo servirà mettere insieme tutte le intelligenze e le energie migliori della nostra comunità. L'obiettivo è continuare a costruire una città più sicura, produttiva, inclusiva, viva e bella. Il mandato elettorale ricevuto ci impegna a proseguire questo percorso in maniera ancora più decisa».