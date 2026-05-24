Politica
Elezioni amministrative Corato 2026, affluenza ore 19: ha votato il 35,17% degli elettori
Prossimo aggiornamento alle ore 23.00
Corato - domenica 24 maggio 2026 15.02
Prosegue la prima giornata di voto per l'elezione del nuovo sindaco di Corato. Alle ore 19:00, la seconda rilevazione ufficiale ha registrato un'affluenza complessiva di 15286 votanti su un corpo elettorale di 43462, pari al 35,17%.
Il dato odierno segna un leggerissimo calo rispetto alla precedente tornata amministrativa del 2020, quando alla stessa ora l'affluenza si era attestata al 36,49%.
Le operazioni di voto proseguiranno senza interruzioni fino alle ore 23:00 di questa sera.Si ricorda che i seggi riapriranno poi domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Il prossimo aggiornamento, previsto per la chiusura di questa prima giornata, fornirà il bilancio definitivo dell'affluenza alle ore 23:00.
Il dato odierno segna un leggerissimo calo rispetto alla precedente tornata amministrativa del 2020, quando alla stessa ora l'affluenza si era attestata al 36,49%.
Le operazioni di voto proseguiranno senza interruzioni fino alle ore 23:00 di questa sera.Si ricorda che i seggi riapriranno poi domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Il prossimo aggiornamento, previsto per la chiusura di questa prima giornata, fornirà il bilancio definitivo dell'affluenza alle ore 23:00.