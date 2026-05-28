"Il sangue tra scienza e solidarietà": un incontro per il 45esimo anniversario di AVIS Corato

In occasione del 45° anniversario di AVIS Corato ODV, il prossimo venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:00, nella splendida cornice di Palazzo Gioia a Corato, si svolgerà l'incontro divulgativo intitolato "Il sangue tra scienza e solidarietà: il valore del dono".Sarà un'importante occasione di confronto e approfondimento che vedrà la partecipazione di illustri relatrici:Dott.ssa Vanda Strafella – Dirigente Medico U.O.C. di Ematologia con Trapianto presso l'Ospedale Civile di Barletta; Dott.ssa Angela Melidoro – Presidente dell'Associazione Italiana Thalassemici (sez. prov.le Bari-ODV) e Presidente del Coordinamento Thalassemici Regione Puglia.A seguire, si terrà la Cerimonia di consegna dei voucher di sostegno allo studio per gli studenti donatori, un momento speciale per premiare l'impegno dei giovani che scelgono la strada della solidarietà.