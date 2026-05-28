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"Il sangue tra scienza e solidarietà": un incontro per il 45esimo anniversario di AVIS Corato

Appuntamento previsto il 5 giugno

Corato - giovedì 28 maggio 2026 15.06 Comunicato Stampa
In occasione del 45° anniversario di AVIS Corato ODV, il prossimo venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:00, nella splendida cornice di Palazzo Gioia a Corato, si svolgerà l'incontro divulgativo intitolato "Il sangue tra scienza e solidarietà: il valore del dono".Sarà un'importante occasione di confronto e approfondimento che vedrà la partecipazione di illustri relatrici:

Dott.ssa Vanda Strafella – Dirigente Medico U.O.C. di Ematologia con Trapianto presso l'Ospedale Civile di Barletta; Dott.ssa Angela Melidoro – Presidente dell'Associazione Italiana Thalassemici (sez. prov.le Bari-ODV) e Presidente del Coordinamento Thalassemici Regione Puglia.

A seguire, si terrà la Cerimonia di consegna dei voucher di sostegno allo studio per gli studenti donatori, un momento speciale per premiare l'impegno dei giovani che scelgono la strada della solidarietà.
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