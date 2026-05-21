Rissa in piazza Mentana: paura e caos nel cuore di Corato

Momenti di tensione ieri sera in piazza Mentana , dove un'auto con tre persone a bordo, presumibilmente oggetto di furto, ha iniziato a zizzagare pericolosamente tra i passanti, sfiorando alcuni clienti appena usciti da un locale.Le rimostranze dei presenti hanno innescato una reazione improvvisa: i tre hanno fermato il veicolo, sono scesi e hanno dato il via a una rissa con calci e pugni contro i malcapitati, prima di fuggire tra le vie del centro.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Corato, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dell'accaduto.