La Polizia di Stato
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Cronaca

Rissa in piazza Mentana: paura e caos nel cuore di Corato

Tre uomini a bordo di un’auto sospetta seminano il panico, poi scoppia una violenta colluttazione

Corato - giovedì 21 maggio 2026 13.23
Momenti di tensione ieri sera in piazza Mentana , dove un'auto con tre persone a bordo, presumibilmente oggetto di furto, ha iniziato a zizzagare pericolosamente tra i passanti, sfiorando alcuni clienti appena usciti da un locale.
Le rimostranze dei presenti hanno innescato una reazione improvvisa: i tre hanno fermato il veicolo, sono scesi e hanno dato il via a una rissa con calci e pugni contro i malcapitati, prima di fuggire tra le vie del centro.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Corato, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dell'accaduto.
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