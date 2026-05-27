Incidente tra scooter e auto in Piazza xx settembre

Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 13 in piazza XX Settembre a Corato, dove uno scooter e un'auto sono entrati in collisione mentre percorrevano l'area centrale della piazza.Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, finito sull'asfalto dopo l'impatto. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi: il personale del 118 è arrivato in pochi minuti, stabilizzando il ferito e trasportandolo in ospedale per accertamenti.Non risultano altre persone coinvolte.Sul posto anche le forze dell'ordine, impegnate a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.