Elezioni amministrative 2026, risultati in diretta su CoratoViva

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Risultati in tempo reale dai seggi per le elezioni amministrative 2026: iniziamo la strada che ci porterà a conoscere il nome del futuro sindaco di Corato e la composizione del nuovo consiglio comunale cittadino.Lo spoglio è in diretta su CoratoViva: news, aggiornamenti, interviste, foto, interventi nello speciale a cura della redazione.Primo dato parziale dalla sezione 4: De Benedittis 52, Zona 44, Testino 4 e Adduci 0.Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,87% degli elettori coratini (in lieve calo rispetto al 2020, quando si era recato ai seggi il 68,3% degli aventi diritto).Si sono ufficialmente chiuse le urne. A breve sarà divulgato il dato dell'affluenza definitiva.