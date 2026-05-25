Politica Aggiornamenti in Diretta
Elezioni amministrative 2026, risultati in diretta su CoratoViva
Aggiornamenti in tempo reale
Corato - lunedì 25 maggio 2026 15.00
Risultati in tempo reale dai seggi per le elezioni amministrative 2026: iniziamo la strada che ci porterà a conoscere il nome del futuro sindaco di Corato e la composizione del nuovo consiglio comunale cittadino.
Lo spoglio è in diretta su CoratoViva: news, aggiornamenti, interviste, foto, interventi nello speciale a cura della redazione.
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Ore 15.42
Primo dato parziale dalla sezione 4: De Benedittis 52, Zona 44, Testino 4 e Adduci 0.
Ore 15.20
Pubblicato il dato definitivo dell'affluenza a Corato. Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,87% degli elettori coratini (in lieve calo rispetto al 2020, quando si era recato ai seggi il 68,3% degli aventi diritto).
Ore 15.00
Si sono ufficialmente chiuse le urne. A breve sarà divulgato il dato dell'affluenza definitiva.
Lo spoglio è in diretta su CoratoViva: news, aggiornamenti, interviste, foto, interventi nello speciale a cura della redazione.
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Ore 15.42
Primo dato parziale dalla sezione 4: De Benedittis 52, Zona 44, Testino 4 e Adduci 0.
Ore 15.20
Pubblicato il dato definitivo dell'affluenza a Corato. Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,87% degli elettori coratini (in lieve calo rispetto al 2020, quando si era recato ai seggi il 68,3% degli aventi diritto).
Ore 15.00
Si sono ufficialmente chiuse le urne. A breve sarà divulgato il dato dell'affluenza definitiva.