Politica
Corato: ecco come sarà il consiglio comunale del De Benedittis bis
Lo scenario che dovrà poi essere confermato dall'ufficio elettorale
Corato - martedì 26 maggio 2026 9.08
Con i dati definitivi dello scrutinio pubblicati sulla piattaforma ministeriale Eligendo, prende forma anche la composizione del prossimo consiglio comunale di Corato.
Si tratta al momento di una simulazione basata sulle cifre elettorali delle liste e sulle preferenze dei candidati consiglieri: la proclamazione ufficiale degli eletti spetterà infatti all'Ufficio centrale elettorale, che dovrà procedere con l'assegnazione definitiva dei seggi.
Alla coalizione del sindaco riconfermato Corrado De Benedittis va la maggioranza dell'aula, mentre tra i banchi dell'opposizione entrerebbe anche il candidato sindaco sconfitto Pietro Zona, insieme ai consiglieri delle liste della sua coalizione.
Di seguito la composizione del consiglio comunale del De Benedittis bis, con le preferenze per ciascun consigliere.
Simulazione in attesa di conferma da parte dell'Ufficio elettorale
Eletti:
Felice Addario — 1138
Gennaro Caldara — 471
Filomena Bovino — 380
Claudia Pia Leo — 271
Primo dei non eletti:
Gennaro Sciscioli — 250
Corrado Sindaco (3 seggi)
Eletti:
Massimo Torelli — 189
Antonio De Scisciolo — 166
Rossella Gavioli — 149
Prima dei non eletti:
Liliana Maria Mazzone - 147
Demos Democrazia Solidale (2 seggi)
Eletti:
Antonella Varesano — 378
Beniamino Marcone — 360
Prima dei non eletti:
Giulia Quercia — 258
Rimettiamo in Moto la Città (2 seggi)
Eletti:
Giuseppe Di Bartolomeo — 713
Valeria Mazzone — 652
Primo dei non eletti:
Gianluca Cannillo — 192
Prossima (1 seggio)
Eletto:
Pasquale Diaferia — 272
Prima dei non eletti:
Tiziana Tandoi — 259
Alleanza Verdi e Sinistra (1 seggio)
Eletto:
Michele Arsale — 319
Primo dei non eletti:
Sabino Ciprelli — 218
Articolo 49 (1 seggio)
Eletto:
Antonio Diaferia — 216
Primo dei non eletti:
Niccolò Alessandro Longo — 210
Intesa Riformista (1 seggio)
Eletto:
Francesco Edmondo Stolfa — 213
Primo dei non eletti:
Fabrizio Strippoli — 163
Movimento 5 Stelle
Nessun seggio.
Primo dei non eletti:
Vitantonio Di Zanni — 76
Direzione Corato (3 seggi)
Eletti:
Giulia Tandoi — 667
Fabio Quinto — 328
Filippo Tatò — 318
Primo dei non eletti:
Marco Verile - 303
Zona Comune (2 seggi)
Eletto:
Vincenzo Mastrodonato — 326
Francesco Caputo — 307
Prima dei non eletti:
Filomena detta Flora Maldera - 265
UDC (1 seggio)
Eletti:
Vito Scaringella — 906
Prima dei non eletti:
Graziella Valente — 485
Fratelli d'Italia (1 seggio)
Eletto:
Gaetano detto Nino Nesta — 477
Primo dei non eletti:
Massimo Cifarelli — 203
Polis Insieme per la Città
Nessun seggio.
Prima dei non eletti:
Nunzia "Tina" Leo — 472
Forza Italia – PPE
Nessun seggio.
Prima dei non eletti:
Lorena Mangione — 259
Lega
Nessun seggio.
Primo dei non eletti:
Luigi Di Ciommo — 67
Popolari - Noi moderati
Nessun seggio.
Primo dei non eletti:
Cataldo detto Aldo Strippoli - 189
Nulla di fatto per le liste collegate a Nica Testino e per il quarto candidato alla fascia tricolore, Vincenzo Adduci.
Si tratta al momento di una simulazione basata sulle cifre elettorali delle liste e sulle preferenze dei candidati consiglieri: la proclamazione ufficiale degli eletti spetterà infatti all'Ufficio centrale elettorale, che dovrà procedere con l'assegnazione definitiva dei seggi.
Alla coalizione del sindaco riconfermato Corrado De Benedittis va la maggioranza dell'aula, mentre tra i banchi dell'opposizione entrerebbe anche il candidato sindaco sconfitto Pietro Zona, insieme ai consiglieri delle liste della sua coalizione.
Di seguito la composizione del consiglio comunale del De Benedittis bis, con le preferenze per ciascun consigliere.
Simulazione in attesa di conferma da parte dell'Ufficio elettorale
Maggioranza De BenedittisPartito Democratico (4 seggi)
Eletti:
Felice Addario — 1138
Gennaro Caldara — 471
Filomena Bovino — 380
Claudia Pia Leo — 271
Primo dei non eletti:
Gennaro Sciscioli — 250
Corrado Sindaco (3 seggi)
Eletti:
Massimo Torelli — 189
Antonio De Scisciolo — 166
Rossella Gavioli — 149
Prima dei non eletti:
Liliana Maria Mazzone - 147
Demos Democrazia Solidale (2 seggi)
Eletti:
Antonella Varesano — 378
Beniamino Marcone — 360
Prima dei non eletti:
Giulia Quercia — 258
Rimettiamo in Moto la Città (2 seggi)
Eletti:
Giuseppe Di Bartolomeo — 713
Valeria Mazzone — 652
Primo dei non eletti:
Gianluca Cannillo — 192
Prossima (1 seggio)
Eletto:
Pasquale Diaferia — 272
Prima dei non eletti:
Tiziana Tandoi — 259
Alleanza Verdi e Sinistra (1 seggio)
Eletto:
Michele Arsale — 319
Primo dei non eletti:
Sabino Ciprelli — 218
Articolo 49 (1 seggio)
Eletto:
Antonio Diaferia — 216
Primo dei non eletti:
Niccolò Alessandro Longo — 210
Intesa Riformista (1 seggio)
Eletto:
Francesco Edmondo Stolfa — 213
Primo dei non eletti:
Fabrizio Strippoli — 163
Movimento 5 Stelle
Nessun seggio.
Primo dei non eletti:
Vitantonio Di Zanni — 76
Opposizione Pietro Zona
- Pietro Zona
Direzione Corato (3 seggi)
Eletti:
Giulia Tandoi — 667
Fabio Quinto — 328
Filippo Tatò — 318
Primo dei non eletti:
Marco Verile - 303
Zona Comune (2 seggi)
Eletto:
Vincenzo Mastrodonato — 326
Francesco Caputo — 307
Prima dei non eletti:
Filomena detta Flora Maldera - 265
UDC (1 seggio)
Eletti:
Vito Scaringella — 906
Prima dei non eletti:
Graziella Valente — 485
Fratelli d'Italia (1 seggio)
Eletto:
Gaetano detto Nino Nesta — 477
Primo dei non eletti:
Massimo Cifarelli — 203
Polis Insieme per la Città
Nessun seggio.
Prima dei non eletti:
Nunzia "Tina" Leo — 472
Forza Italia – PPE
Nessun seggio.
Prima dei non eletti:
Lorena Mangione — 259
Lega
Nessun seggio.
Primo dei non eletti:
Luigi Di Ciommo — 67
Popolari - Noi moderati
Nessun seggio.
Primo dei non eletti:
Cataldo detto Aldo Strippoli - 189
Opposizione Nica Tesino
- Nica Testino
Nulla di fatto per le liste collegate a Nica Testino e per il quarto candidato alla fascia tricolore, Vincenzo Adduci.