Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Pietro Zona

Corato - martedì 26 maggio 2026
7.56
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Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Pietro Zona.
Fratelli d'Italia
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Nesta Gaetano Detto Nino
|377
|2
|Cifarelli Massimo
|203
|3
|Tarricone Annarita
|149
|4
|Patruno Luigi
|146
|5
|Mazzilli Cataldo
|117
|6
|Loiodice Valentina Detta Vale
|72
|7
|Maldera Cataldo Detto Aldo
|53
|8
|Marcone Sabino
|53
|9
|Piccarreta Angela
|53
|10
|Tatoli Francesco
|50
|11
|Cassa Mariateresa
|46
|12
|Loiodice Luisiana
|46
|13
|De Palma Rossana
|36
|14
|D'introno Antonio
|25
|15
|Mininno Domenico Detto Mimmo
|23
|16
|Balducci Salvatore
|18
|17
|De Robertis Francesco Detto Franco
|18
|18
|Stano Davide Vito
|14
|19
|Torelli Stefano
|11
|20
|Gargione Irene
|10
|21
|Quatela Noemi Emanuela
|7
|22
|Abbatantuono Vincenzo
|6
|23
|Gabriele Jose' Detto Pino
|4
|24
|Sellitri Giuseppe
|4
Forza Italia
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Mangione Lorena
|259
|2
|Rutigliano Pietro Detto Piero
|123
|3
|Tarricone Pasquale
|101
|4
|De Astis Annamaria
|93
|5
|Sannicandro Giuseppe Detto Peppino
|84
|6
|Bove Antonio
|52
|7
|Como Michele
|50
|8
|Generoso Cataldo
|28
|9
|Montaruli Consilia Detta Lia
|24
|10
|Di Bartolomeo Valeria
|22
|11
|Riccardi Luigi
|21
|12
|Berardi Vincenzo
|16
|13
|Leo Antonio
|11
|14
|Musci Lorenzo
|10
|15
|Leone Giusy
|9
|16
|Sciscioli Francesco
|5
|17
|Marchetti Adele
|4
|18
|Roselli Carmen
|4
|19
|Salvato Cataldo
|3
|20
|Soldano Cataldo
|2
|21
|Colucci Domenico
|1
|22
|Bouhlal Salah
|0
|23
|La Fortezza Annamaria
|0
|24
|Labianca Valeria
|0
UDC
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Scaringella Vito
|906
|2
|Valente Graziella
|485
|3
|Quinto Mariateresa
|265
|4
|Miele Julia
|123
|5
|Recchia Salvatorina Detta Rina
|123
|6
|Chiarelli Donatello
|115
|7
|Bombino Carlo
|108
|8
|Mazzone Leonardo Detto Nardo
|98
|9
|D'introno Giuseppe
|90
|10
|Clemente Antonio
|89
|11
|Vernice Feliciano
|33
|12
|Gomes Moreira Adriana
|29
|13
|Diaferia Pino
|27
|14
|Miccoli Liliana
|27
|15
|Piccarreta Giuseppe
|23
|16
|Petrone Antonio
|20
|17
|Iannone Paola
|18
|18
|Giaconella Antonio
|17
|19
|Mastropasqua Michele
|17
|20
|Cassarino Maria Grazia Detta Gianna
|12
|21
|Mastromauro Francesco
|10
|22
|Gramatica Lucia Detta Luciana
|9
|23
|Sciscioli Giulio
|7
|24
|Carrer Luigi Detto Maurizio
|4
Polis
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Leo Nunzia Detta Tina
|472
|2
|Mazzilli Massimo
|252
|3
|Squeo Francesco Detto Franco
|172
|4
|Caronna Valentina
|77
|5
|Schittulli Luigi
|67
|6
|Roselli Giuseppe
|53
|7
|Marcone Domenico Detto Nico
|48
|8
|Albanese Giovanni
|33
|9
|Sarcina Piergiorgio
|29
|10
|Dell'accio Michele
|15
|11
|Marcone Francesco
|12
|12
|Bartollino Cataldo Detto Aldo
|8
|13
|Montaruli Francesco
|8
|14
|Tarantini Francesco Saverio
|8
|15
|Loizzo Gianpaolo
|7
|16
|Romano Giuseppe
|5
|17
|Urbano Anna
|5
|18
|Colella Antonio
|4
|19
|Balducci Valeria
|3
|20
|Mangione Mariella
|3
|21
|Berardi Gianluca
|2
|22
|Ferrara Grazia
|1
|23
|Mangione Alessandra
|0
|24
|Pignataro Anna
|0
Zona Comune
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Caputo Francesco Detto Franco
|307
|2
|Mastrodonato Vincenzo Detto Enzo
|272
|3
|Bovino Giovanni
|246
|4
|Maldera Filomena Detta Flora
|210
|5
|Mascoli Salvatore
|162
|6
|Patruno Ida
|147
|7
|Mazzilli Leonardo
|98
|8
|Basile Amedeo
|80
|9
|Tandoi Viviana
|68
|10
|Leuci Maria
|50
|11
|Porro Riccardo
|44
|12
|Capogna Antonio
|42
|13
|Zitoli Angela
|42
|14
|Procacci Francesca Valentina
|39
|15
|Di Bari Lucia
|37
|16
|Strippoli Cataldo
|35
|17
|Di Gioia Patrizia
|32
|18
|Rosito Patrizia
|29
|19
|Scarpa Lucia
|19
|20
|De Venuto Fedelia Detta Fedelia
|12
|21
|Scaringella Danut Detto Daniele
|12
|22
|De Feo Annamaria
|11
|23
|Lastella Giancarlo
|7
|24
|Quercia Luigi
|2
Direzione Corato
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Tandoi Giulia
|667
|2
|Quinto Fabio
|328
|3
|Tato' Filippo
|318
|4
|Verile Marco
|303
|5
|Bucci Leonardo Detto Nando
|289
|6
|Salerno Ignazio
|275
|7
|Maino Vito
|267
|8
|Berardi Giovanni Detto Gianni
|225
|9
|Cuviello Paolo
|203
|10
|Sergio Pasqua Detta Lella
|195
|11
|Musto Annamaria
|151
|12
|Patruno Carmine
|147
|13
|Merra Tiziana
|146
|14
|Del Vecchio Vincenzo Detto Enzo
|128
|15
|De Palo Michele
|89
|16
|De Palma Cataldo Detto Aldo
|75
|17
|De Palma Pina
|75
|18
|Rosito Antonella
|74
|19
|Tedeschi Domenico
|71
|20
|Nesta Raffaella
|67
|21
|Colabella Teresa
|63
|22
|Cannillo Ivan
|57
|23
|Perrone Domenico
|53
|24
|Pistillo Naomi
|31
Popolari Noi Moderati
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Strippoli Cataldo Detto Aldo
|189
|2
|Crocetta Francesco
|12
|3
|Cilli Carmela
|11
|4
|Rutigliano Francesca Maria
|11
|5
|Tarricone Giovanni
|6
|6
|Lasorsa Mara
|5
|7
|Lastella Raffaele
|4
|8
|Leuci Desire'
|4
|9
|Fasano Rossella
|3
|10
|Balducci Valeria
|2
|11
|Zecchillo Domenico
|2
|12
|Balducci Massimo
|1
|13
|Nastasi Gabriele Antonio
|1
|14
|Casetta Francesco Pio
|0
|15
|Colella Leonardo
|0
|16
|Ferrucci Francesco
|0
|17
|Meggaiz Mourad
|0
|18
|Mezyk Malgorzata Agata
|0
|19
|Peschetola Michele
|0
|20
|Piarulli Francesco
|0
|21
|Selvarolo Michele
|0
|22
|Tota Nicola
|0
|23
|Ventura Eleonora
|0
|24
|Zaza Vito
|0
Lega
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|De Palo Giacinto
|67
|2
|Testino Rosa Detta Rosanna
|60
|3
|Di Ciommo Luigi
|55
|4
|Anselmi Giuseppe Detto Pino
|32
|5
|Tarricone Gianluigi
|27
|6
|D'introno Francesco
|16
|7
|Mastromauro Addolorata Detta Doriana
|13
|8
|Di Rella Giacomo
|12
|9
|De Noia Luciana
|10
|10
|Bucci Francesco
|9
|11
|Butera Mario
|9
|12
|Mastromauro Marcello
|9
|13
|Scaringella Eugenia Detta Enia
|7
|14
|De Bari Gennaro
|6
|15
|Ferrara Gianluca
|5
|16
|Piancone Barbara
|5
|17
|Di Bartolomeo Pasquale
|3
|18
|Valente Anna
|3
|19
|Ferrucci Roberta
|2
|20
|Sinisi Ivana
|1
|21
|Zucaro Luigi
|1
|22
|Mangano Gennaro
|0
|23
|Scarnera Patrizia
|0
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