Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Pietro Zona
Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Pietro Zona
Politica

Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Pietro Zona

Tutte le preferenze lista per lista

Corato - martedì 26 maggio 2026 7.56

Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Pietro Zona.


Fratelli d'Italia
Cognome e NomePreferenze
1Nesta Gaetano Detto Nino377
2Cifarelli Massimo203
3Tarricone Annarita149
4Patruno Luigi146
5Mazzilli Cataldo117
6Loiodice Valentina Detta Vale72
7Maldera Cataldo Detto Aldo53
8Marcone Sabino53
9Piccarreta Angela53
10Tatoli Francesco50
11Cassa Mariateresa46
12Loiodice Luisiana46
13De Palma Rossana36
14D'introno Antonio25
15Mininno Domenico Detto Mimmo23
16Balducci Salvatore18
17De Robertis Francesco Detto Franco18
18Stano Davide Vito14
19Torelli Stefano11
20Gargione Irene10
21Quatela Noemi Emanuela7
22Abbatantuono Vincenzo6
23Gabriele Jose' Detto Pino4
24Sellitri Giuseppe4

Forza Italia
Cognome e NomePreferenze
1Mangione Lorena259
2Rutigliano Pietro Detto Piero123
3Tarricone Pasquale101
4De Astis Annamaria93
5Sannicandro Giuseppe Detto Peppino84
6Bove Antonio52
7Como Michele50
8Generoso Cataldo28
9Montaruli Consilia Detta Lia24
10Di Bartolomeo Valeria22
11Riccardi Luigi21
12Berardi Vincenzo16
13Leo Antonio11
14Musci Lorenzo10
15Leone Giusy9
16Sciscioli Francesco5
17Marchetti Adele4
18Roselli Carmen4
19Salvato Cataldo3
20Soldano Cataldo2
21Colucci Domenico1
22Bouhlal Salah0
23La Fortezza Annamaria0
24Labianca Valeria0

UDC
Cognome e NomePreferenze
1Scaringella Vito906
2Valente Graziella485
3Quinto Mariateresa265
4Miele Julia123
5Recchia Salvatorina Detta Rina123
6Chiarelli Donatello115
7Bombino Carlo108
8Mazzone Leonardo Detto Nardo98
9D'introno Giuseppe90
10Clemente Antonio89
11Vernice Feliciano33
12Gomes Moreira Adriana29
13Diaferia Pino27
14Miccoli Liliana27
15Piccarreta Giuseppe23
16Petrone Antonio20
17Iannone Paola18
18Giaconella Antonio17
19Mastropasqua Michele17
20Cassarino Maria Grazia Detta Gianna12
21Mastromauro Francesco10
22Gramatica Lucia Detta Luciana9
23Sciscioli Giulio7
24Carrer Luigi Detto Maurizio4

Polis
Cognome e NomePreferenze
1Leo Nunzia Detta Tina472
2Mazzilli Massimo252
3Squeo Francesco Detto Franco172
4Caronna Valentina77
5Schittulli Luigi67
6Roselli Giuseppe53
7Marcone Domenico Detto Nico48
8Albanese Giovanni33
9Sarcina Piergiorgio29
10Dell'accio Michele15
11Marcone Francesco12
12Bartollino Cataldo Detto Aldo8
13Montaruli Francesco8
14Tarantini Francesco Saverio8
15Loizzo Gianpaolo7
16Romano Giuseppe5
17Urbano Anna5
18Colella Antonio4
19Balducci Valeria3
20Mangione Mariella3
21Berardi Gianluca2
22Ferrara Grazia1
23Mangione Alessandra0
24Pignataro Anna0

Zona Comune
Cognome e NomePreferenze
1Caputo Francesco Detto Franco307
2Mastrodonato Vincenzo Detto Enzo272
3Bovino Giovanni246
4Maldera Filomena Detta Flora210
5Mascoli Salvatore162
6Patruno Ida147
7Mazzilli Leonardo98
8Basile Amedeo80
9Tandoi Viviana68
10Leuci Maria50
11Porro Riccardo44
12Capogna Antonio42
13Zitoli Angela42
14Procacci Francesca Valentina39
15Di Bari Lucia37
16Strippoli Cataldo35
17Di Gioia Patrizia32
18Rosito Patrizia29
19Scarpa Lucia19
20De Venuto Fedelia Detta Fedelia12
21Scaringella Danut Detto Daniele12
22De Feo Annamaria11
23Lastella Giancarlo7
24Quercia Luigi2

Direzione Corato
Cognome e NomePreferenze
1Tandoi Giulia667
2Quinto Fabio328
3Tato' Filippo318
4Verile Marco303
5Bucci Leonardo Detto Nando289
6Salerno Ignazio275
7Maino Vito267
8Berardi Giovanni Detto Gianni225
9Cuviello Paolo203
10Sergio Pasqua Detta Lella195
11Musto Annamaria151
12Patruno Carmine147
13Merra Tiziana146
14Del Vecchio Vincenzo Detto Enzo128
15De Palo Michele89
16De Palma Cataldo Detto Aldo75
17De Palma Pina75
18Rosito Antonella74
19Tedeschi Domenico71
20Nesta Raffaella67
21Colabella Teresa63
22Cannillo Ivan57
23Perrone Domenico53
24Pistillo Naomi31

Popolari Noi Moderati
Cognome e NomePreferenze
1Strippoli Cataldo Detto Aldo189
2Crocetta Francesco12
3Cilli Carmela11
4Rutigliano Francesca Maria11
5Tarricone Giovanni6
6Lasorsa Mara5
7Lastella Raffaele4
8Leuci Desire'4
9Fasano Rossella3
10Balducci Valeria2
11Zecchillo Domenico2
12Balducci Massimo1
13Nastasi Gabriele Antonio1
14Casetta Francesco Pio0
15Colella Leonardo0
16Ferrucci Francesco0
17Meggaiz Mourad0
18Mezyk Malgorzata Agata0
19Peschetola Michele0
20Piarulli Francesco0
21Selvarolo Michele0
22Tota Nicola0
23Ventura Eleonora0
24Zaza Vito0

Lega
Cognome e NomePreferenze
1De Palo Giacinto67
2Testino Rosa Detta Rosanna60
3Di Ciommo Luigi55
4Anselmi Giuseppe Detto Pino32
5Tarricone Gianluigi27
6D'introno Francesco16
7Mastromauro Addolorata Detta Doriana13
8Di Rella Giacomo12
9De Noia Luciana10
10Bucci Francesco9
11Butera Mario9
12Mastromauro Marcello9
13Scaringella Eugenia Detta Enia7
14De Bari Gennaro6
15Ferrara Gianluca5
16Piancone Barbara5
17Di Bartolomeo Pasquale3
18Valente Anna3
19Ferrucci Roberta2
20Sinisi Ivana1
21Zucaro Luigi1
22Mangano Gennaro0
23Scarnera Patrizia0
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