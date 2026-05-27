Al via la nuova edizione di Archeo in Tour: una passeggiata culturale al centro storico di Corato

Il dott. Giuseppe Magnini socio dell'Archeoclub di Corato con il contributo di Marianna Preziosa, guida turistica e socia "Nice to meet you", organizza una nuova edizione dell'Archeo in Tour 2026, al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio storico, religioso e architettonico attraverso una passeggiata culturale, un punto d'incontro, scambio e ricerca, diventando così un sicuro mezzo in grado di condurre la cultura sino al centro storico di Corato.Il centro antico diventa, per un giorno, la spettacolare scenografia in cui arte, storia e cultura presentano al pubblico quanto di più interessante ci sia da leggere, ascoltare e vedere come: i rilievi in pietra, le lapidi degli antichi muratori, i 58 trigrammi di San Bernardino, il bassorilievo abraso del Volo di Alessandro Magno, i fregi di Palazzo Catalano, il Palazzo Patroni Griffi (De Mattis), l'affresco del maestro ZT in Chiesa Matrice, l'antico stemma di Corato, i bugnati d'angolo smussati, i vecchi pendii, le nuove torri scoperte nell'ultimo anno e molti altri particolari inediti.L'evento ha come obiettivo quello di far emergere quel fenomeno chiamato "coscienza dei luoghi", apportando una maggiore conoscenza dei monumenti del centro storico, infatti molti pensano ancora che non ci sia niente da vedere invece ci sarà tanto da osservare. L'iniziativa è inserita all'interno del progetto "Rami di Cultura" a sostegno delle attività di promozione turistica e di valorizzazione del patrimonio culturale promosso dalla Camera di Commercio di Bari.L'appuntamento è per domenica 31 maggio, con punto d'incontro alle ore 9:30 in piazza Vittorio Emanuele II, nei pressi della fontana la Montagnola e terminerà intorno alle ore 13:00 sempre in tale sede. La partecipazione è gratuita; per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione al numero 3487026546, per un numero massimo di 25 persone.