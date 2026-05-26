Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Corrado De Benedittis
Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Corrado De Benedittis
Politica

Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Corrado De Benedittis

Tutte le preferenze lista per lista

Corato - martedì 26 maggio 2026 7.57

Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Corrado De Benedittis.


Intesa Riformista
Cognome e NomePreferenze
1Stolfa Francesco Edmondo213
2Strippoli Fabrizio163
3Mazzilli Paolo97
4Demartino Francesco90
5Fracchiolla Mariangela76
6Lerro Mauro66
7Iannone Giada56
8Quercia Nicla42
9Fusaro Letizia Jolie22
10Testino Antonio16
11Capogna Stefania11
12Savino Maria Carmela7
13Gagliardi Savino4
14Mistrulli Marianna3
15Musto Patrizia3
16Di Zanni Cataldo2
17Scarpa Alessio2
18Cipri Teresa1
19Fariello Annamaria1
20Loiodice Maria0
21Martinelli Giuseppe Emanuele0
22Montrone Vincenzo0
23Petrone Filippo0
24Pulito Grazia0

Alleanza verdi e Sinistra
Cognome e NomePreferenze
1Arsale Michele319
2Ciprelli Sabino218
3Loiodice Eleonora203
4Colonna Carlo174
5Fracchiolla Michelangelo51
6Maldera Alessia44
7Caputo Teresa Elena32
8Curci Margherita29
9Casalino Alessia26
10Cha Cha Augustino Detto Tino24
11Cappelli Bruno21
12Zitoli Samanta19
13Balducci Rosa17
14Musto Carmela9
15Tota Toni9
16Pellegrini Michele8
17Grimaldi Maria Cristina6
18Biancolillo Riccardo4
19Diaferia Maria4
20Tota Ana Rosa3
21Pasquadibisceglie Patrizia2

Movimento 5 Stelle
Cognome e NomePreferenze
1De Benedittis Angela47
2Grosso Benedetta40
3Tarantini Renato Matteo40
4Ferrucci Vincenzo33
5Mascoli Giuseppe20
6Castrigno Giusi19
7Di Zanni Vitantonio13
8Leo Carlo10
9Adduci Ivan9
10La Fortezza Brenda Belen8
11Leuci Alessandro5
12Loiodice Gianni5
13Mastromauro Francesco1
14Policastro Sonia1
15Adessi Mario0
16Lamura Filomena0
17Milani Anna0

Rimettiamo in moto la citta'
Cognome e NomePreferenze
1Mazzone Valeria652
2Di Bartolomeo Giuseppe571
3Cannillo Gianluca192
4Mazzilli Flavia153
5De Mitri Maria Stella126
6Tambone Eliseo120
7D'introno Maria Detta Arianna100
8Mastrototaro Andrea95
9Scarpa Miriam Lucia88
10Papagno Silvia73
11Muggeo Marco64
12Pellegrini Antonella58
13Santoro Claudia58
14Varesano Nunzia57
15Mastrorillo Marco56
16Mangione Francesco54
17Lovero Gerardo46
18Resta Annalisa36
19Di Tommaso Francesco30
20Quaranta Mariacarla29
21Siracusano Claudia27
22Arsale Fabio23
23Balducci Pierluigi23
24Musci Michelangelo12

Demos Democrazia Solidale
Cognome e NomePreferenze
1Varesano Antonella378
2Marcone Beniamino360
3Quercia Giulia258
4D'imperio Giulio185
5Muggeo Tonietta Detta Antonella182
6Sannicandro Andrea165
7Ferrante Antonio122
8Strippoli Ida Rosaria Detta Ida102
9Leo Anna101
10Lotito Angela98
11Leone Massimo90
12Mazzilli Concettina Anna Gerarda Detta Conci88
13Di Gennaro Natale78
14Avella Franco67
15Carlone Mario36
16De Lucia Michele34
17Caputo Giuseppina Detta Pina29
18Verdesca Maria Domenica25
19Di Taranto Francesca24
20Dinoune Kamilia21
21Mansi Rosalba14
22Cialdella Gaetano Danilo12
23Caterina Dario10
24Natalini Silvana9

Partito Democratico
Cognome e NomePreferenze
1Addario Felice1138
2Caldara Gennaro471
3Bovino Filomena380
4Di Bisceglie Giacinta271
5Sciscioli Gennaro250
6Leo Claudia Pia218
7Quinto Nicola Maria207
8Colonna Francesco Detto Ciccio204
9Marcone Salvatore140
10Rigoletto Domenico121
11Spilotro Angela Assunta115
12Gallo Giuseppe87
13Vernice Sarah85
14De Giosa Marialaura79
15Saragaglia Arcangela Detta Gabriella74
16Papa Brigida70
17De Palma Anna60
18Chefri Sana52
19Papaleo Cataldo Detto Aldo51
20Sivo Mariella Detta Mariella Medea49
21Zitoli Alessandro49
22Santarella Mathilde45
23Leonetti Maria Domenica Detta Monica23
24Scarpati Carmine14

Corrado Sindaco
Cognome e NomePreferenze
1Torelli Massimo189
2Gavioli Rossella149
3Mazzone Liliana Maria147
4Di Tommaso Silvestro101
5Fiore Alessandro87
6Mazzilli Diana81
7Marcone Rossella59
8Lamarca Laura40
9Mininno Gianluigi40
10Strippoli Ilaria29
11De Scisciolo Antonio23
12Di Candido Nicola21
13Di Tommaso Michele20
14Di Gioia Mariarosaria Detta Ross19
15Lastella Alessia18
16Manzi Cataldo17
17Nuhi Besa17
18D'introno Mariarosaria15
19Tacchio Nicola Elia15
20De Palo Valentina13
21Mekiri Ali12
22Nichilo Pierluigi12
23Mazzilli Vanessa10
24Mongelli Lucia6

Prossima
Cognome e NomePreferenze
1Diaferia Pasqualino Detto Pasquale272
2Tandoi Tiziana259
3Palmieri Alessandro254
4Fiore Cataldo192
5Bucci Concetta172
6Spinola Floriana116
7Diaferia Mariapia70
8Amorese Adriana67
9Musto Erika56
10Procacci Luigi46
11Muggeo Giuseppina Detta Pia45
12Venitucci Vito42
13Nesta Michele40
14Falco Valentina Franca38
15Colella Francesco37
16Leo Laura33
17Buonomo Felice25
18Tarricone Antonio25
19Farci Cristian9
20Lobascio Anna7
21Azzariti Giuseppina3
22Abbate Giuseppina0
23Balducci Nunzia0
24Virgilio Simona0

Articolo 49
Cognome e NomePreferenze
1Diaferia Antonio216
2Longo Niccolo' Alessandro210
3D'imperio Gaetano113
4Maino Antonietta111
5Piccarreta Eleonora53
6Talarico Antonio46
7Tedone Tiziana42
8Diaferia Angelo40
9Rutigliano Luigi36
10Mihai Florentina Emilia27
11Colella Federica25
12Miscioscia Maria24
13Lasorsa Daniela23
14Bove Marianna22
15Di Bisceglie Luigi20
16Loiodice Terensia16
17Grillo Cristina14
18De Lucia Marianna10
19Maldera Anna10
20Ligorio Emanuela6
21Ferrante Cristina5
22Marcone Aldo5
23Quercia Flavia3
24D'onofrio Vito0
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