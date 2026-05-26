Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Corrado De Benedittis

Corato - martedì 26 maggio 2026
7.57
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Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Corrado De Benedittis.
Intesa Riformista
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Stolfa Francesco Edmondo
|213
|2
|Strippoli Fabrizio
|163
|3
|Mazzilli Paolo
|97
|4
|Demartino Francesco
|90
|5
|Fracchiolla Mariangela
|76
|6
|Lerro Mauro
|66
|7
|Iannone Giada
|56
|8
|Quercia Nicla
|42
|9
|Fusaro Letizia Jolie
|22
|10
|Testino Antonio
|16
|11
|Capogna Stefania
|11
|12
|Savino Maria Carmela
|7
|13
|Gagliardi Savino
|4
|14
|Mistrulli Marianna
|3
|15
|Musto Patrizia
|3
|16
|Di Zanni Cataldo
|2
|17
|Scarpa Alessio
|2
|18
|Cipri Teresa
|1
|19
|Fariello Annamaria
|1
|20
|Loiodice Maria
|0
|21
|Martinelli Giuseppe Emanuele
|0
|22
|Montrone Vincenzo
|0
|23
|Petrone Filippo
|0
|24
|Pulito Grazia
|0
Alleanza verdi e Sinistra
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Arsale Michele
|319
|2
|Ciprelli Sabino
|218
|3
|Loiodice Eleonora
|203
|4
|Colonna Carlo
|174
|5
|Fracchiolla Michelangelo
|51
|6
|Maldera Alessia
|44
|7
|Caputo Teresa Elena
|32
|8
|Curci Margherita
|29
|9
|Casalino Alessia
|26
|10
|Cha Cha Augustino Detto Tino
|24
|11
|Cappelli Bruno
|21
|12
|Zitoli Samanta
|19
|13
|Balducci Rosa
|17
|14
|Musto Carmela
|9
|15
|Tota Toni
|9
|16
|Pellegrini Michele
|8
|17
|Grimaldi Maria Cristina
|6
|18
|Biancolillo Riccardo
|4
|19
|Diaferia Maria
|4
|20
|Tota Ana Rosa
|3
|21
|Pasquadibisceglie Patrizia
|2
Movimento 5 Stelle
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|De Benedittis Angela
|47
|2
|Grosso Benedetta
|40
|3
|Tarantini Renato Matteo
|40
|4
|Ferrucci Vincenzo
|33
|5
|Mascoli Giuseppe
|20
|6
|Castrigno Giusi
|19
|7
|Di Zanni Vitantonio
|13
|8
|Leo Carlo
|10
|9
|Adduci Ivan
|9
|10
|La Fortezza Brenda Belen
|8
|11
|Leuci Alessandro
|5
|12
|Loiodice Gianni
|5
|13
|Mastromauro Francesco
|1
|14
|Policastro Sonia
|1
|15
|Adessi Mario
|0
|16
|Lamura Filomena
|0
|17
|Milani Anna
|0
Rimettiamo in moto la citta'
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Mazzone Valeria
|652
|2
|Di Bartolomeo Giuseppe
|571
|3
|Cannillo Gianluca
|192
|4
|Mazzilli Flavia
|153
|5
|De Mitri Maria Stella
|126
|6
|Tambone Eliseo
|120
|7
|D'introno Maria Detta Arianna
|100
|8
|Mastrototaro Andrea
|95
|9
|Scarpa Miriam Lucia
|88
|10
|Papagno Silvia
|73
|11
|Muggeo Marco
|64
|12
|Pellegrini Antonella
|58
|13
|Santoro Claudia
|58
|14
|Varesano Nunzia
|57
|15
|Mastrorillo Marco
|56
|16
|Mangione Francesco
|54
|17
|Lovero Gerardo
|46
|18
|Resta Annalisa
|36
|19
|Di Tommaso Francesco
|30
|20
|Quaranta Mariacarla
|29
|21
|Siracusano Claudia
|27
|22
|Arsale Fabio
|23
|23
|Balducci Pierluigi
|23
|24
|Musci Michelangelo
|12
Demos Democrazia Solidale
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Varesano Antonella
|378
|2
|Marcone Beniamino
|360
|3
|Quercia Giulia
|258
|4
|D'imperio Giulio
|185
|5
|Muggeo Tonietta Detta Antonella
|182
|6
|Sannicandro Andrea
|165
|7
|Ferrante Antonio
|122
|8
|Strippoli Ida Rosaria Detta Ida
|102
|9
|Leo Anna
|101
|10
|Lotito Angela
|98
|11
|Leone Massimo
|90
|12
|Mazzilli Concettina Anna Gerarda Detta Conci
|88
|13
|Di Gennaro Natale
|78
|14
|Avella Franco
|67
|15
|Carlone Mario
|36
|16
|De Lucia Michele
|34
|17
|Caputo Giuseppina Detta Pina
|29
|18
|Verdesca Maria Domenica
|25
|19
|Di Taranto Francesca
|24
|20
|Dinoune Kamilia
|21
|21
|Mansi Rosalba
|14
|22
|Cialdella Gaetano Danilo
|12
|23
|Caterina Dario
|10
|24
|Natalini Silvana
|9
Partito Democratico
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Addario Felice
|1138
|2
|Caldara Gennaro
|471
|3
|Bovino Filomena
|380
|4
|Di Bisceglie Giacinta
|271
|5
|Sciscioli Gennaro
|250
|6
|Leo Claudia Pia
|218
|7
|Quinto Nicola Maria
|207
|8
|Colonna Francesco Detto Ciccio
|204
|9
|Marcone Salvatore
|140
|10
|Rigoletto Domenico
|121
|11
|Spilotro Angela Assunta
|115
|12
|Gallo Giuseppe
|87
|13
|Vernice Sarah
|85
|14
|De Giosa Marialaura
|79
|15
|Saragaglia Arcangela Detta Gabriella
|74
|16
|Papa Brigida
|70
|17
|De Palma Anna
|60
|18
|Chefri Sana
|52
|19
|Papaleo Cataldo Detto Aldo
|51
|20
|Sivo Mariella Detta Mariella Medea
|49
|21
|Zitoli Alessandro
|49
|22
|Santarella Mathilde
|45
|23
|Leonetti Maria Domenica Detta Monica
|23
|24
|Scarpati Carmine
|14
Corrado Sindaco
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Torelli Massimo
|189
|2
|Gavioli Rossella
|149
|3
|Mazzone Liliana Maria
|147
|4
|Di Tommaso Silvestro
|101
|5
|Fiore Alessandro
|87
|6
|Mazzilli Diana
|81
|7
|Marcone Rossella
|59
|8
|Lamarca Laura
|40
|9
|Mininno Gianluigi
|40
|10
|Strippoli Ilaria
|29
|11
|De Scisciolo Antonio
|23
|12
|Di Candido Nicola
|21
|13
|Di Tommaso Michele
|20
|14
|Di Gioia Mariarosaria Detta Ross
|19
|15
|Lastella Alessia
|18
|16
|Manzi Cataldo
|17
|17
|Nuhi Besa
|17
|18
|D'introno Mariarosaria
|15
|19
|Tacchio Nicola Elia
|15
|20
|De Palo Valentina
|13
|21
|Mekiri Ali
|12
|22
|Nichilo Pierluigi
|12
|23
|Mazzilli Vanessa
|10
|24
|Mongelli Lucia
|6
Prossima
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Diaferia Pasqualino Detto Pasquale
|272
|2
|Tandoi Tiziana
|259
|3
|Palmieri Alessandro
|254
|4
|Fiore Cataldo
|192
|5
|Bucci Concetta
|172
|6
|Spinola Floriana
|116
|7
|Diaferia Mariapia
|70
|8
|Amorese Adriana
|67
|9
|Musto Erika
|56
|10
|Procacci Luigi
|46
|11
|Muggeo Giuseppina Detta Pia
|45
|12
|Venitucci Vito
|42
|13
|Nesta Michele
|40
|14
|Falco Valentina Franca
|38
|15
|Colella Francesco
|37
|16
|Leo Laura
|33
|17
|Buonomo Felice
|25
|18
|Tarricone Antonio
|25
|19
|Farci Cristian
|9
|20
|Lobascio Anna
|7
|21
|Azzariti Giuseppina
|3
|22
|Abbate Giuseppina
|0
|23
|Balducci Nunzia
|0
|24
|Virgilio Simona
|0
Articolo 49
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Diaferia Antonio
|216
|2
|Longo Niccolo' Alessandro
|210
|3
|D'imperio Gaetano
|113
|4
|Maino Antonietta
|111
|5
|Piccarreta Eleonora
|53
|6
|Talarico Antonio
|46
|7
|Tedone Tiziana
|42
|8
|Diaferia Angelo
|40
|9
|Rutigliano Luigi
|36
|10
|Mihai Florentina Emilia
|27
|11
|Colella Federica
|25
|12
|Miscioscia Maria
|24
|13
|Lasorsa Daniela
|23
|14
|Bove Marianna
|22
|15
|Di Bisceglie Luigi
|20
|16
|Loiodice Terensia
|16
|17
|Grillo Cristina
|14
|18
|De Lucia Marianna
|10
|19
|Maldera Anna
|10
|20
|Ligorio Emanuela
|6
|21
|Ferrante Cristina
|5
|22
|Marcone Aldo
|5
|23
|Quercia Flavia
|3
|24
|D'onofrio Vito
|0
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