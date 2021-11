Diabete, a Corato un convegno con specialisti a confronto

In occasione della giornata mondiale del diabete, a Corato autorevoli specialisti della branca medica si confronteranno sulle nuove frontiere della lotta alla malattia.I cambiamenti ambientali e di stile dl vita oltre all'invecchiamento della popolazione, hanno portato negli ultimi decenni a un rapido aumento globale della prevalenza e dell'incidenza del diabete tipo 2. Fattori dietetici, inattività fisica e comportamenti sedentari sono i principali fattori di rischio modificabili per lo sviluppo di obesità e diabete.In questa manifestazione affronteremo gli aspetti clinici generali della malattia diabetica con una panoramica sulle strategie innovative del monitoraggio glicemico/terapeutico.Saranno presentate le novità sulle strategie di screening per il precoce riconoscimento del diabete, mettendo a confronto lo screening universale e selettivo nonchè i test di laboratorio disponibili, i fattori dl rischio per lo sviluppo della malattia e le strategie di prevenzione, in termini di "stile dl vita antidiabetico" ed eventualeilizzo di farmaci coadiuvanti. Un approccio mirato e individuale da parte di un team multidisciplinare rimane il cardine per la prevenzione nei soggetti ad elevato rischio.Appuntamento alle 17.30 alla Regeneretion Home di Via Della Macina.Prima del convegno sarà possibile sottoporsi a screening gratuito per il diabete.