Dieci anni di successi ed un nuovo laboratorio

IPC Tandoi nel corso di questi dieci anni si è affermato come scuola di eccellenza del territorio grazie alla determinazione nel raggiungere gli obiettivi e all'interazione tra tutti.Da 10 anni si impegna nel trasmettere valori come qualità e formazione, anni durante i quali ha rinforzato i servizi e la qualità della formazione.Ci impegniamo per ottenere l'eccellenza e soprattutto per dare sempre nuovi stimoli ai nostri studenti, ha affermato il dirigente scolastico in occasione della serata organizzata per il decennale.Proprio per questo motivo, ha continuato ad affermare il Dirigente , abbiamo deciso di ampliare i nostri orizzonti e affrontare nuove sfide, creando uno spazio dedicato alla formazione dei nostri studenti perché"nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa sia andata persa"!La nuova aula di formazione, inaugurata venerdì scorso alla presenza del Dirigente scolastico Prof. Catalano, dei docenti e di tutto il personale della scuola oltre che delle autorità comunali, è un laboratorio che accoglierà gli studenti del settore della pasticceria, della panificazione, della gelateria e della ristorazione con spazi nuovi ed attrezzature ultramoderne.Riparte quindi ufficialmente per altri anni di successi e formazione professionale l'avventura dell'istituto Alberghiero Tandoi.Un grazie di cuore a tutti e a tutte le persone che hanno partecipato all'inaugurazione, queste le parole del Dirigente scolastico Catalano nel corso della serata di presentazione del nuovo laboratorio e nella festa del decennale, perché sono le piccole cose a far di un giorno qualunque un evento da ricordare… grazie per la vostra presenza!