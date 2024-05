Gli studenti dell' IPC Tandoi custodi di agrobiodiversita'.   

Nella Settimana della Biodiversità Pugliese promossa dalla Regione Puglia, dal 20 al 24 maggio, l' IPC Tandoi apre le porte al laboratorio di agrobiodiversitá guidato dal dott. Pasquale Venerito del Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura " Basile Caramia" e dalla dott.ssa Sabrina Nardelli della Fondazione ITS Academy Agripuglia.Il focus dell' incontro ruota intorno al valore della biodiversità, della tutela e della valorizzazione di specie alimentari presenti sul territorio pugliese.I ricercatori, guide appassionate dell' incontro, uniscono alle attività di sperimentazione in campo anche quelle di trasformazione dei prodotti tutelati e così hanno offerto agli studenti dell' indirizzo alberghiero un intenso percorso gustativo, alla scoperta delle caratteristiche organolettiche di specialissime glasse all' arancia e al profumatissimo bergamotto. Gli esperti guidano i ragazzi valutando sapori, consistenze e odori e così, rapidamente, l' esperienza vissuta in piena condivisione, attraversa tutti i sensi e diventa rapidamente UNICA per ciascuno. Il Tandoi, conferma la sua vocazione di scuola aperta al territorio, pronta a costruire sinergie ed alleanze educative utili per la crescita umana e professionale dei suoi studenti.