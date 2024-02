Orianini: Tiktokers per la lettura

In risposta a questo accattivante invito dell'Associazione Nazionale "I presìdi del libro", le alunne della classe I ASU del Liceo Classico e delle Scienze Umane "Oriani" di Corato hanno mostrato il loro interesse verso la lettura intesa come strumento utile per l'apprendimento e la crescita di senso critico.Il concorso parte dall'obiettivo di avvicinare i ragazzi alla lettura.I partecipanti al progetto hanno ricevuto una bibliografia da cui scegliere il titolo da leggere per concorrere alle eliminatorie; hanno realizzato quindi un video in stile reel di TikTok della durata di 3 minuti nel quale, immaginando un pubblico di loro coetanei, raccontano le emozioni e le riflessioni suscitate dal libro scelto, il loro gradimento o disappunto, usando il linguaggio, gli effetti, gli strumenti espressivi caratteristici del social network.La classe I ASU del Liceo Classico e delle Scienze Umane Oriani di Corato, incoraggiata e guidata dalla Docente referente del progetto, prof.ssa Maria D'Introno, ha aderito con entusiasmo all'iniziativa scegliendo il romanzo "La canzone di Orfeo" di David Almond che rivisita in chiave moderna il mito di Orfeo ed Euridice.La sapiente costruzione in video di una maschera glaciale nel colore, tenebrosa nel cipiglio e briosa nella sua chioma rende magistralmente l'idea di quale controverso personaggio entri in scena in un tranquillo falò di spiaggia e sconvolga con la sua musica un equilibrio affettivo (fra Claire ed Ella) ritenuto ingenuamente già al sicuro da imprevisti.Il cosiddetto reel è tanto ben riuscito da portare le studentesse a classificarsi alle semifinali del concorso con la possibilità di giocarsi chances di ulteriori soddisfazioni nel Book Debate vero e proprio il cui fine è aprire il dibattito su una mozione in modo da avallarla (argomentando) o da smentirla (confutando) in base al ruolo assunto dagli studenti.Entusiasmo alle stelle…quindi "per aspera ad astra", ragazze!La partecipazione al concorso è una delle numerose attività che il Liceo Oriani da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa.Per conoscere quest'ultimo, i progetti, le iniziative, gli eventi che all'Oriani si pongono in essere, è possibile consultare il nostro sito web www.orianitandoi.it e i nostri profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/