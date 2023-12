Documento Strategico del Commercio, la sua approvazione porta nelle casse del Comune 40000€

Powered by

Grazie all'approvazione del Documento Strategico del Commercio da parte del Consiglio Comunale il 21 novembre scorso, il Comune ha ottenuto un significativo contributo di 40.000 euro dalla Regione Puglia.Questo finanziamento, assegnato nell'ambito del terzo bando dei Distretti Urbani del Commercio (DUC), rappresenta un passo concreto verso lo sviluppo locale, con particolare attenzione al settore commerciale. Il Documento Strategico del Commercio, redatto con impegno dal Servizio Suap e approvato all'unanimità, ha aperto la strada a nuove opportunità.Con il lavoro sinergico dell'Amministrazione, dell'Ufficio Suap e delle associazioni di categoria come Confcommercio e Confesercenti, la Regione Puglia ha accolto positivamente la scheda progettuale presentata. Il progetto prevede interventi mirati alla valorizzazione del centro storico, puntando a riposizionare Corato nel contesto territoriale più ampio.Il Sindaco, Corrado Nicola De Benedittis, commenta entusiasta: «Questo finanziamento rappresenta il primo risultato tangibile dopo l'approvazione del Documento Strategico del Commercio. L'obiettivo è valorizzare il nostro centro storico, rendendolo attrattivo per attività commerciali e artigianali».L'Assessore allo sviluppo economico, Concetta Bucci, aggiunge: «Ringrazio tutto l'ufficio Suap e le associazioni di categoria per l'impegno profuso. Andiamo avanti insieme!»