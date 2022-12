Direzione Corato: «Delibera di Giunta viziata da un conflitto di interessi»

«Nel corso della Giunta del 28 ottobre scorso, che ha deliberato in merito al programma "Innesti", era presente ed ha votato, in palese conflitto di interessi, anche un assessore con legami di parentela con uno dei beneficiari dei contributi». È quanto evidenziato, in una nota, dal movimento politico«A tal proposito, l'articolo 78 comma 2 del Testo unico degli enti locali recita: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado". È un principio fondamentale del comportamento dei pubblici amministratori ma sembra che la norma non sia sufficientemente chiara ai componenti della nostra Giunta» hanno aggiunto.«Infatti, anche l'affidamento della gestione del palazzetto era stato deliberato in conflitto d'interessi; se nell'occasione si poteva pensare che la violazione fosse dovuta solo a inesperienza, questa volta non ci possono essere giustificazioni per l'abuso.Pertanto abbiamo inviato al Segretario generale segnalazione del conflitto di interessi e richiesta di porre in essere ogni azione utile per rimuovere il vizio di legittimità, al fine di arrecare danno all'Ente».