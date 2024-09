Donna ferita e lasciata per strada soccorsa dalla Vigilanza Giurata

Una drammatica vicenda si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì scorso sulla via Castel del Monte, a circa 200 metri dall'oasi di Nazareth, in direzione Castel del Monte, a Corato. Qui, infatti, un'auto dellaha soccorso una donna di 50 anni, visibilmente scossa e con segni di violenza sul volto.I fatti risalgono a tre giorni fa, quando le grida di aiuto di una donna abbandonata lungo il ciglio della strada hanno allertato alcuni residenti delle ville circostanti, che hanno prontamente avvisato ladi Corato. Due pattuglie sono subito intervenute, trovando, visibilmente scossa e con segni di violenza in volto. «I nostri uomini - spiegano - hanno trovato una donna di circa 50 anni che camminava pericolosamente al buio sul ciglio della strada».I vigilantes hanno avviato un dialogo con la donna, ma «alle nostre domande rispondeva di essere stata lasciata in quel punto, al ritorno da una festa di famiglia, da un auto in cui era con un gruppo di famiglia, ma si notavano sul suo volto ecchimosi varie che - per i vigilantes - facevano presupporre maltrattamenti subiti. Abbiamo immediatamente allertato il localeche ha mandato sul posto una volante per proseguire le indagini».Nonostante l'invito dellae della, però, la donna ha rifiutato di essere accompagnata in ospedale per farsi medicare, attendendo l'arrivo di un altro parente che ha poi provveduto a ricondurla alla sua abitazione. Sull'episodio, in ogni modo, proseguono gli accertamenti da parte degli agenti.