"Donne resistenti", la storia di Maria Diaferia al Museo Civico di Bari

Programma degli incontri

Il 28 gennaio, «Alba De Céspedes cronista dell'Italia resistente. Da Radio Bari al congresso del Cln». Dialogano Lea Durante, Lucia De Crescenzio e Gianni Di Giuseppe. Lettura di alcune pagine dal libro «Dalla parte di lei». Introduce Anna Lepore

Il 1° febbraio, «Vite partigiane: Maria Diaferia e Cordelia La Sorsa». Dialogano Vincenzo Catalano, Antonio Filicaia e Fiorenza Minervini. Partecipa Gennaro Cifinelli. Introduce Nicola Signorile

Il 4 febbraio: «Rita Majerotti. Bari, la prima Resistenza e la difesa della Camera del lavoro nel 1922». Dialogano Lea Durante, Antonella Lovecchio e Francesca Abbrescia. Introduce Sara Acquaviva

Da ieri al Museo Civico di Bari è allestita la mostra "Donne Resistenti. 1936-1945", la rassegna che ha debuttato a Tulle in Francia e fatto tappa a Rivas-Vaciamadrid in Spagna, frutto di un progetto internazionale di ricerca intitolato "Le donne come elemento di resistenza della memoria d'Europa", promosso dalla Associación para la recuperación de la memoria historica (ARMH), una ONG spagnola nata con l'obiettivo di cercare e recuperare i resti delle oltre 114.000 persone scomparse durante la dittatura franchista.L'inaugurazione è stata ufficializzata con la presenza dell'assessora alle Culture Ines Pierucci, Natalia Marino dell'ANPI nazionale, Carmen G-Rodeja e Cristina Fiaño in rappresentanza di ARMH e Valentina Dastoli, referente ARMH per l'Italia, lavori introdotti da Pasquale Martino, presidente provinciale di ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.Finanziata con il programma europeo Europe for Citizens, la mostra fotografica e documentaria illustra il ruolo delle donne nella lotta antifascista, durante l'opposizione al fascismo in Italia e Germania, la guerra civile in Spagna e la Resistenza europea, con particolare riferimento a quattro Paesi cui sono dedicate altrettante sezioni della mostra: Spagna, Francia, Germania e Italia. Partner del progetto è l'ANPI che ha collaborato alla preparazione ed esecuzione della sezione italiana.Nel corso della mostra, che si concluderà il 6 febbraio, saranno organizzati incontri con il pubblico, approfondimenti su figure dell'antifascismo barese che integrano il racconto offerto dalla mostra. In particolare, si parlerà di Alba De Céspedes, cronista dell'Italia libera, da Radio Bari al congresso del CLN, e di Rita Majerotti, dirigente sindacale e protagonista della difesa della Camera del lavoro di Bari dall'assedio fascista nel 1922.Si tratta di un'anticipazione degli esiti di una ricerca avviata dall'ANPI Bari sulla biografia dei combattenti per la libertà della Terra di Bari, intitolata "Vite Partigiane" e promossa con il sostegno dell'Università di Bari, della Città metropolitana e della Fondazione Majerotti.La mostra sarà aperta a visite guidate secondo gli orari del Museo Civico di Bari (Strada Sagges 13/b; chiuso il lunedì; da martedì a venerdì: h. 9,30-13,30; 16,30-20,30; sabato h. 9,30-13,30; 16,30-19,30; domenica h. 9,30-13,30). La visita della mostra dura circa un'ora. Si entra esibendo il green pass a partire da 12 anni di età e indossando la mascherina.