Visita al Giardino dei Giusti a Napoli organizzato dall'Anpi

Per il giorno 6 aprile, l'ANPI Corato "Maria Diaferia" di Corato, organizza una giornata a Napoli con partenza da Corato, per visitare Palazzo Salerno, edificio di interesse storico-monumentale della città di Napoli, ubicato in piazza del Plebiscito, e il Giardino dei Giusti Militari, adiacenti al Palazzo stesso, inaugurato il 6 marzo dello scorso anno.Il Giardino dei Giusti è un progetto promosso dal Comando delle Forze Operative Sud insieme alla Fondazione Gariwo ed è dedicato alle figure dell'Esercito italiano che durante la Seconda guerra mondiale hanno scelto di salvare delle vite umane, pur disobbedendo agli ordini ricevuti.Sarà un modo per trascorrere insieme una piacevole giornata e ampliare il nostro bagaglio culturale.Accettiamo le adesioni entro il 20 Marzo e fino a esaurimento posti.Per prenotare bisogna scrivere all'indirizzo mail anpicorato@gmail.com riportando nome, cognome e numero di telefono.