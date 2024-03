ANPI: sarà presentato a Corato l'annuale report sui Neofascismi in Puglia

L'11 marzo, alle 18.30, presso la Chiesa Valdese, in occasione della giornata di tesseramento dell'ANPI Corato, Antonella Morga, Coordinatrice dell'Osservatorio regionale sui Neofascismi, presenterà il rapporto annuale sui fenomeni neofascisti in Puglia.La relazione sarà preceduta dai saluti della presidente di sezione Marina Mastromauro. Tra gli interventi è previsto anche quello di Pasquale Martino, presidente dell'ANPI provinciale BARI.L'Osservatorio regionale sui Neofascismi è stato fortemente voluto dalla Presidenza della Regione Puglia e dal Coordinamento regionale antifascista ed è composto da associazioni ed esponenti di grandissimo prestigio.L'importanza dell'Osservatorio risiede nella sua capacità di essere uno strumento sia di studio e approfondimento dei fenomeni neofascisti che si registrano in Puglia e in tutto il Paese, sia di confronto, discussione e conoscenza dei valori e dei temi legati alla nostra Costituzione nata dall'antifascismo.