Dramma nei cieli, scontro tra due aerei da turismo

Tragedia sui cieli tra la Bat e il barese. Due aerei da turismo Piper si sono scontrati intorno alle 10:30 e sono precipitati in contrada Casalicchio, nell'agro tra i territori di Trani e Corato.Il bilancio - non ancora definitivo - sarebbe pesante, di almeno due morti (a quanto pare marito e moglie) e di un ferito grave, trasportato in ospedale a bordo di un elicottero.Sul posto, con le squadre dei Vigili del fuoco, mezzi del 118, Carabinieri e Polizia di Stato che stanno conducendo le indagini.L'area è stata interdetta e sul luogo della collisione sono giunti mezzi di recupero del soccorso stradale Scaringella, con due autogru.I velivoli, con ogni probabilità partiti da San Giovanni Rotondo, erano impegnati in un giro turistico.