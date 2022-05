Incidente aereo fra Trani e Corato, identificate le vittime

Sono emiliani, più precisamente di Bologna, i due coniugi deceduti nel terribile incidente aereo avvenuto la mattina di domenica 22 maggio in contrada Casalicchio, fra Trani e Corato. I due 70enni erano partiti da San Giovanni Rotondo ed erano diretti a Lecce; la loro identità è stata svelata dalla Polizia Scientifica che ha condotto le indagini e perizie sul velivolo andato quasi interamente distrutto fino a poco prima che diventasse buio. Le operazioni di recupero dei mezzi si sono concluse in serata.Confermata anche la ricostruzione iniziale del drammatico incidente: il velivolo guidato dalla coppia avrebbe toccato il primo - sul quale viaggiava la guida turistica - per poi perdere completamente il controllo precipitando rovinosamente al suolo.Il pilota del secondo Piper ha riportato solamente due fratture alle costole: l'uomo, trasportato dapprima in codice rosso al "Bonomo" di Andria, è stato dimesso nel pomeriggio a seguito di accertamenti. È stato lui, dopo aver effettuato un atterraggio di emergenza, a far partire l'imponente macchina dei soccorsi.Le indagini che si prefiggono lunghe e complesse proseguiranno anche nei prossimi giorni. La Procura della Repubblica di Trani ha aperto un fascicolo d'indagine.