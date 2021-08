e-Girl Power, Totorizzo Group sceglie le nuove testimonial

Elettricità, bellezza e intrattenimento: per una sera la sede di Totorizzo Group a Molfetta si è trasformata in un palcoscenico per l'evento "e-Girl Power".L'iniziativa pensata per scegliere la nuova testimonial di Totorizzo Group per il prossimo anno 2022 è stata una vera festa per celebrare la bellezza e l'energia delle donne. Grazie alla speciale collaborazione con Salvo Binetti by TONIPELLEGRINO Art and Science, le 8 candidate hanno espresso sul palco il loro entusiasmo davanti al nutrito pubblico di ospiti: tra di loro modelle professioniste e non, compresa una fantastica "modella per un giorno" classe 1960, a dimostrazione del fatto che classe e bellezza non hanno età.A incorniciare i loro volti ci ha pensato l'esperto hair stylist Salvo Binetti, che ha studiato delle speciali proposte per la serata. A condurre l'appuntamento e coordinare la scaletta dello show sul palco c'era invece il talentuoso showman Pako Carlucci. Presenti all'evento anche graditi ospiti come l'attrice Ivana Lotito, nota per il suo ruolo nella serie "Gomorra", il cabarettista seguitissimo sui social Daniele Condotta, la modella e showgirl Fabrizia Santarelli e numerosi influencer di caratura nazionale.L'evento si è concluso con l'attesa premiazione. Per tutte le 8 candidate Totorizzo Group ha riservato una sorprendente notizia: saranno tutte protagoniste di future campagne pubblicitarie, quattro di loro per Totorizzo Group e altre quattro per le iniziative promozionali di Salvo Binetti.