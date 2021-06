Ecologia integrale, un concorso web rivolto ai giovani

Regolamento concorso Ecologia integrale Documento PDF

L'Associazione "Vivere In" vuole stimolare i giovani, già sensibili ai temi ambientali, a comprendere la complessità di una crisi planetaria che è "socio-ambientale" e che quindi necessita di un restauro globale dell'armonia dell'uomo con se stesso, con gli altri e con la Natura contemporaneamente (ecologia integrale).Il Concorso affida ai giovani il compito di "svegliare" il mondo degli adulti - con coinvolgimento personale oltre la semplice denuncia e l'appello ai governanti della terra, - con audacia nel proporre nuove strategie sociali e politiche, - con creatività libera dai "recinti" , per sensibilizzare tutti alla responsabilità individuale per il bene comune.Inoltre essa vuole creare, con i partecipanti al Concorso che lo desiderino, già in fase di preparazione dell'elaborato e anche dopo l'espletamento del Concorso, una community, un gruppo stabile di lavoro on-line sull' "ecologia integrale" per: offrire stimoli e tracce di ricerca sui temi delle s­fide; raccogliere e scambiarsi materiale di studio selezionato da fonti validate; confrontare idee, analisi, proposte, progetti; creare amicizie; organizzare come relatori sulle varie s­fide, eventi pubblici sia digitali che in presenza, utilizzando gli sport prodotti.Destinatari sono Adolescenti e giovani tra 14 e 24 anni. Sono previsti interessanti premi.Concorso per giovani da 14 a 24 anni"Adotta" nel cuore una delle 12 sde globali di seguito elencate, oppure un'altra sda personalizzata aggiunta da te, scopri come vi interagiscono ambiente, persone, culture, sistemi di potere e crea uno SPOT (video, foto, manifesto, disegno, vignetta, articolo, poesia, canzone, ecc...) per sensibilizzare tutti e ciascuno ad affrontare quella sda. Invialo in formato digitale via e-mail entro il 31/08/2021.Una commissione mista di esperti e giovani premierà gli SPOT più originali ed efficaci nella comunicazione.Se vuoi, con gli altri concorrenti puoi partecipare ad una community giovanile pilota, coordinata da VIVERE IN, per condividere le conoscenze acquisite, per proporre soluzioni e diventarne testimonial, per offrire un'animazione culturale nella società.Info e iscrizioni: dott.ssa Manuela Di Monte, manueladimontepediatra@gmail.com - Tel. 3473697296. Sito www.vivere.in