Nuove assunzioni al Comune di Corato, le date dei concorsi pubblici

Il programma nel dettaglio

Prova psicotecnica/attitudinale (corsa piana di mille metri da sostenersi in tenuta ginnica): 22 settembre, ore 8:00, presso il Campo Sportivo Comunale di Via Gravina a Corato;

Prova scritta: 28 settembre, ore 15:00, presso la Palestra dell'Istituto Comprensivo "F.Tattoli - A. De Gasperi, in via Lago Di Viti, 19.

Prova scritta: 29 settembre, ore 15:00, presso la Palestra dell'Istituto Comprensivo "F.Tattoli - A. De Gasperi, in via Lago Di Viti, 19.

Prova scritta: 28 settembre, ore 10:00, presso la Palestra dell'Istituto Comprensivo "F.Tattoli - A. De Gasperi, in via Lago Di Viti, 19;

Prova orale: 14 ottobre, ore 09:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Corato, sita al Primo Piano della Residenza Comunale in Piazza Marconi, 12.

Prova scritta: 29 settembre, ore 09:30, presso la Palestra dell'Istituto Comprensivo "F.Tattoli - A. De Gasperi, in via Lago Di Viti, 19;

Prova orale: 13 ottobre, ore 09:30, presso Palazzo di Città in Piazza Matteotti, 7.

Prova psicotecnica/attitudinale (corsa piana di mille metri da sostenersi in tenuta ginnica): 23 settembre, ore 15:00, presso il Campo Sportivo Comunale di Via Gravina a Corato;

Prova scritta: 30 settembre, ore 10:00, presso la Palestra dell'Istituto Comprensivo "F.Tattoli - A. De Gasperi, in via Lago Di Viti, 19;

Prova orale: 7 ottobre, ore 10:00, presso Palazzo di Città in Piazza Matteotti, 7.

Il Comune di Corato ha portato avanti nei giorni scorsi i colloqui con l'obiettivo di assumere due operatori Ced e tre unità per mobilità volontaria, di cui un posto di collaboratore amministrativo e due di istruttore direttivo avvocato. Sono state inoltre stabilizzate tre persone per l'anagrafe e i servizi sociali, un potenziamento necessario per uffici a stretto contatto col pubblico.Per quanto riguarda i concorsi pubblici, l'Ente ha diffuso il calendario delle prove che si terranno secondo il seguente calendario, consultabile sul sito istituzionale. «Assumere è la priorità, prima ancora delle strade. Senza personale non si va da nessuna parte. Abbiamo messo in campo un piano di assunzioni epocale per il nostro Comune. Ringrazio per il grande sforzo in atto l'assessore al personale dottor Adriano Muggeo, i dirigenti dottoressa Mariaenza Leone e l'avvocato Giuseppe Sciscioli, tutto il personale degli uffici coinvolti» ha dichiarato il Sindaco Corrado De Benedittis.Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di "Agente Polizia Municipale – cat. C":Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di "Istruttore Amministrativo-Contabile – cat. C":Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D":Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di "Istruttore Tecnico – Geometra – cat. C":Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di "Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – cat. D":Tutte le informazioni sulle prove e gli avvisi di convocazione sono disponibili nella sezione "Bandi di Concorso" dell'area amministrazione trasparente al